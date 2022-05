“Sinusoide”, il nuovo album di Elisa Erin Bonomo

Elisa Erin Bonomo in tour per presentare il nuovo album “Sinusoide”

LE DATE

11 maggio – Padova – Piazza Mazzini – NUOVA DATA

12 maggio – Milano – RED Bistrot e Libreria

13 maggio – Bergamo – Spazio Polaresco

La cantautrice e chitarrista veneziana, vincitrice del Premio della Critica al Premio Amnesty – Voci Per la Libertà 2017 con il brano “Scampo” contenuto nel suo fortunato disco d’esordio “Antifragile”, è pronta a far rivivere sui palchi il suo ultimo lavoro, “Sinusoide”.

Elisa Erin Bonomo, che ha all’attivo un’intensa attività live che l’ha portata anche a realizzare aperture per artisti come Nada, Daniele Silvestri, Diodato, è tornata con un nuovo lavoro che conferma la sua propensione per il concept album, medium privilegiato per esprimere la propria complessità.

Uscito a novembre, l’album è stato presentato con interviste in reti nazionali come RaiNews24 e Rai Radio1 Music Club, in molteplici emittenti regionali e locali e con numerosi articoli e recensioni entusiaste sui principali portali musicali.

“Sinusoide” è un disco “tao”, che la cantautrice ha pensato e diviso simbolicamente in due parti che racchiudono l’unicum della sua espressione artistica.

L’album è stato anticipato dai brani “Nuvola”, “Maleducata” e “Altrove”, seguiti dall’ultimo estratto “Tempesta”.

Link al videoclip ufficiale del brano “Altrove”: https://www.youtube.com/watch?v=wa5oH5XVdF8

Link al videoclip ufficiale del brano “Tempesta”: https://www.youtube.com/watch?v=t9LRfLtE69s

