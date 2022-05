Radio 24: “Ottoruote – la storia dell’autotrasporto italiano”

Al via dall’11 maggio la serie podcast originale

“Ottoruote – la storia dell’autotrasporto italiano” con Massimo De Donato in collaborazione con il Comitato Centrale dell’Albo Nazionale degli Autotrasportatori (Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili)

Su sito, sulle app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme

La storia dell’autotrasporto italiano in OTTORUOTE raccontata in un Podcast originale di Radio 24 in 6 puntate al via dall’11 maggio per ripercorrere l’evoluzione di questo settore, a partire dagli anni del secondo dopoguerra e fino ai giorni nostri.

La crescita dell’autotrasporto segna le tappe più importanti dello sviluppo industriale, economico e sociale del nostro Paese, dalla nascita delle prime imprese strutturate al boom economico e della mobilità, dalla creazione delle grandi arterie di collegamento sino alla nascita e diffusione della Grande Distribuzione Organizzata e dell’e-commerce.

Ottoruote, il podcast originale firmato da Massimo De Donato, giornalista e conduttore di Container, Strade e Motori e Smart Car su Radio 24 disponibile sul sito, sulle app di Radio 24 e sulle principali piattaforme dall’11 maggio, ci farà rivivere i momenti salienti di quegli anni, con interviste a storici, a esperti e agli stessi protagonisti del mondo dell’autotrasporto.

Ottoruote è realizzato in collaborazione con il Comitato Centrale dell’Albo Nazionale degli Autotrasportatori ed è parte dell’attenzione da sempre rivolta verso un settore chiave per la nostra economia.

Per l’ascolto : https://www.radio24.ilsole24ore.com/podcast-originali/ottoruote

Tutto il progetto sarà supportato da una campagna di comunicazione cross mediale che coinvolge Radio 24 con tutti i suoi canali on air, digital e social e i mezzi più affini del Gruppo 24 ORE.

