Il Festival AMLETA nasce dall’incontro con MTM, in particolare con Gaia Calimani e Valeria Cavalli direzione artistica de “Le ragazze raccontano”, che ha dedicato uno spazio all’interno della propria stagione teatrale, riservato alla nostra Associazione (premio Amnesty International Arte e Diritti Umani 2021) il cui scopo è contrastare la disparità e la violenza di genere nel mondo dello spettacolo.

Il cuore del Festival sarà al Teatro Leonardo di Milano dal 26 al 29 maggio e sarà presente per tutto il mese in altri teatri milanesi: Teatro Carcano, Teatro Franco Parenti, Teatro Elfo Puccini, Teatro Filodrammatici, Piccolo Teatro di Milano.

Fin dalla nostra fondazione, abbiamo puntato i riflettori sulla presenza femminile nel mondo dello spettacolo, sulla rappresentazione della donna nella drammaturgia classica e contemporanea e sull’osservazione vigile e costante per combattere violenza e molestie nei luoghi di lavoro.

Da sempre l’attenzione che dedichiamo alla presenza delle donne dello spettacolo ha come obiettivo quello di una migliore rappresentazione femminile, paritaria e priva di stereotipi.

Spettacoli, incontri, talk, laboratori per immaginare il possibile e un premio speciale di drammaturgia, il Contest Amleta, per riflettere su inclusione, rappresentazione, contrasto agli stereotipi e alla violenza. Un’occasione per guardare allo stato presente e mettere a punto buone pratiche per il futuro.

Il Festival Amleta è quindi un Festival per tutti.

