“Me contro Te – il Tour”: annunciate le date

I ME CONTRO TE, annunciano le date di “ME CONTRO TE – IL TOUR”, prodotto e distribuito da Vivo Concerti.

La tournée partirà sabato 12 e domenica 13 novembre a Roma al Palazzo dello Sport, proseguirà sabato 19 e domenica 20 novembre a Bologna all’Unipol Arena, sabato 26 e domenica 27 novembre a Milano al Mediolanum Forum di Assago e terminerà sabato 3 e domenica 4 dicembre a Eboli (SA) al Palasele.

La loro carriera inizia con i video sul loro canale Youtube, aperto nel 2014, dove condividono principalmente i momenti della loro vita. Nel 2017 sono protagonisti della serie televisiva “Like Me”, in onda su Disney Channel e rivolta ad un pubblico più giovane.

L’anno dopo annunciano l’uscita del loro primo libro “Divertiti con Luì e Sofì. Il fantalibro dei Me contro Te” e pubblicano i singoli “Signor S”, “Princesa” e “Kira e Ray”.

Dopo aver pubblicato altri due libri e il brano “La vita è un circo”, nel 2019 conducono il game show per bambini “Disney Challenge Show – Me contro Te” e l’anno successivo debuttano sul grande schermo con il film “Me contro Te – Il Film: la vendetta del signor S” (Warner Bros Entertainment Italia Srl – Colorado Film Production CFP Srl – Me Contro Te Production), il primo di tre lungometraggi di successo: seguiranno infatti “Me contro Te – Il Film: il Mistero della Scuola Incantata” (2021, vincitore del Biglietto D’Oro e del David di Donatello per lo Spettatore) e “Me Contro Te – Il Film: Persi nel Tempo” (2022).

A febbraio 2020 pubblicano, per Warner Music, il primo album in studio “Il Fantadisco dei Me contro Te”, certificato disco di Platino.

I biglietti per il nuovo show dei ME CONTRO TE sono disponibili su vivoconcerti.com e in tutti i punti vendita autorizzati. Sarà possibile acquistare anche i pacchetti Meet&Greet, Family Pack, Vip Pack.

Per tutte le info di biglietteria: www.vivoconcerti.com.

CALENDARIO DATE:

Sabato 12 novembre 2022 Roma – Palazzo dello Sport

Domenica 13 novembre 2022 Roma – Palazzo dello Sport

Sabato 19 novembre 2022 Bologna – Unipol Arena

Domenica 20 novembre 2022 Bologna – Unipol Arena

Sabato 26 novembre 2022 Milano – Mediolanum Forum

Domenica 27 novembre 2022 Milano – Mediolanum Forum

Sabato 3 dicembre 2022 Eboli (SA) – Palasele

Domenica 4 dicembre 2022 Eboli (SA) – Palasele

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali

