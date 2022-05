La Rivoltana riapre al traffico a doppio senso

La Città metropolitana di Milano gioca d’anticipo e riapre la Rivoltana al traffico in entrambi i sensi di marcia.

Nel pomeriggio di mercoledì 1° giugno, la tratta della strada che insiste nel territorio del Comune di Segrate sarà di nuovo percorribile a doppio senso, prima rispetto a quanto previsto dal cronoprogramma del cantiere per la realizzazione della pista ciclabile che unisce via Corelli (Milano) con il Parco Idroscalo.

Un primo importante tassello dell’ambizioso Biciplan “Cambio”, ideato e promosso dall’ente di area vasta per creare una rete di piste ciclabili all’interno del suo territorio da utilizzare per gli spostamenti quotidiani.

La Città Metropolitana di Milano ha quindi terminato i lavori che necessitavano dell’occupazione di una corsia di marcia stradale: è stato steso un nuovo asfalto nei punti ammalorati e si sta procedendo a definire la segnaletica, così da poter riaprire alla circolazione in completa sicurezza.

Il cantiere della pista ciclabile, primo tratto della linea 6, prosegue nelle sue finiture senza occupare altro spazio, oltre i luoghi di realizzazione dell’infrastruttura stessa.

Dal 1° giugno sarà pertanto possibile percorrere la strada via Rivoltana sia da Novegro al centro sportivo Saini, come è stato in questi quattro mesi, sia in uscita da via Corelli (Milano) in direzione Idroscalo.

La Città Metropolitana di Milano ringrazia tutti gli attori per l’impegno dimostrato nel rispettare tutte le scadenze di cantiere e auspica di restituire in tempi brevi alla cittadinanza la nuova pista ciclabile tanto attesa dal territorio, che collegherà, finalmente, il capoluogo al cosiddetto mare di Milano.

https://www.cittametropolitana.mi.it

