TOUR DI PRESENTAZIONE

*Instore*

Lunedì 13 giugno – Milano @ Feltrinelli RED – Piazza Gae Aulenti – Ore 18,00

14 giugno – Roma @Feltrinelli – Via Appia – Ore 18,00

16 giugno – Napoli @Feltrinelli – Piazza dei Martiri – Ore 18,00

*Concerti*

Giovedì 30 Giugno Napoli -Arena Flegrea

Mercoledì 13 Luglio Roma – Villa Ada

Giovedì 11 Agosto – Pineto (TE) – Pinetine Moderne Festival

Sabato 13 Agosto – S. Sofia d’Epiro (CS) – Emigration Song Festival

Venerdì 26 Agosto – Udine – Bless Sound Festival

Domenica 04 settembre – Dum Dum Republic – Paestum (SA)

Esce il 10 giugno “SENGHE” il nuovo album di inediti che segna il ritorno degli ALMAMEGRETTA, pubblicato da The Saifam Group.

Anticipato dall’uscita del singolo e video “Figlio”, il disco vede la produzione artistica di Paolo Baldini, uno dei professionisti più richiesti del dub / reggae europeo, che ha curato l’intero lavoro, oltre ad essere ufficialmente entrato nella band come bassista.

“There is a crack / A crack in everything / That’s how the light gets in

C’è una crepa / Una crepa in ogni cosa / È così che entra la luce

Ecco, forse oggi noi abbiamo bisogno di meno muri e più fessure attraverso cui far passare la luce, e tornare a parlarci.”

Link al videoclip del brano “Figlio”: https://www.youtube.com/watch?v=Yz_DUSOu_Js

I testi profondi, il sound diretto, efficace e coinvolgente, come la band ci ha abituato nel corso della propria lunga attività, sono espressione e frutto di collaborazioni che fanno di “Senghe” un lavoro dal respiro internazionale. Reggae ed elettronica si fondono con la melodia mediterranea, i tributi al sound napoletano anni ’70, l’Africa e il Levante.

I testi dei brani sono stati scritti e composti da Almamegretta e Paolo Baldini, ad eccezione di tre canzoni composte per loro da Danilo Turco – “Figlio”, “Senghe”, “Sulo”, più una cover di un brano, “Na stella”, che fu del grande Fausto Mesolella.

Le lingue usate per i testi sono il napoletano, l’inglese, l’ebraico – il patrimonio linguistico in loro possesso – e formano il canvas sonoro ed emozionale che caratterizza da sempre questa band.

