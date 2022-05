Al via il 31 Maggio la serie podcast originale di Radio 24

PODCAST ORIGINALI DI RADIO 24

L’avventura, storia di Mogol

Arriva in un Podcast originale di Radio 24 il racconto di sessant’anni di musica italiana

Per la prima volta ascolteremo la voce di Mogol raccontare la sua storia e quella della musica italiana, intervistato da Marta Cagnola e Roberto Razzini su sito di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme:

https://www.radio24.ilsole24ore.com/podcast-originali/l-avventura-storia-di-mogol

L’avventura, storia di Mogol, la nuova serie podcast originale di Radio 24 al via il 31 maggio su radio24.it e sulle principali piattaforme, è un percorso di più di sessant’anni che attraversa e si interseca con la storia del nostro Paese: i successi della musica italiana che tutti noi abbiamo cantato e che hanno segnato un’epoca, il lavoro e le competenze che servono per realizzarli, gli incontri, i personaggi, lo spirito e l’anima di una società e dei suoi cambiamenti.

Tutto in una lungo dialogo di Marta Cagnola e Roberto Razzini con l’indiscusso maestro della canzone italiana, Giulio Rapetti Mogol, nella sede del CET, la scuola di musica da lui fondata a Toscolano.

L’avventura di arrivare nel cuore dell’Umbria per incontrare Mogol è solo l’inizio di questo podcast originale di Radio 24. Perché la vera avventura è la vita del maestro che ha trasformato in canzoni le emozioni di molti.

A Toscolano, Mogol ha la sua scuola e la sua vita. Marta Cagnola e Roberto Razzini hanno passato alcuni giorni con lui per parlare di sè e del suo lavoro, e attraverso la sua voce, restituire il vero senso della sua storia: gli inizi, dall’infanzia, i primi amori, le grandi amicizie, da dove arriva l’ispirazione di tanti successi, da “La canzone del sole” a “I giardini di marzo”.

Poi la storia dell’amicizia e della collaborazione artistica più importante della musica leggera italiana: il sodalizio con Lucio Battisti tra leggendari successi e imprese memorabili. Ma anche il racconto di capitoli meno conosciuti come l’avventura di creare un’etichetta con una missione quasi impossibile, quella di sfornare solo dischi primi in classifica.

E ancora le grandi collaborazioni che hanno costellato la produzione di Giulio dagli anni ’80 ad oggi, dal sodalizio con Gianni Morandi ai testi per Mango, dalla collaborazione con David Bowie, a quelle con Riccardo Cocciante e Adriano Celentano.

Non solo. Una costante nella vita di Mogol è la passione per il gioco di squadra: dal visionario progetto del Cet, la scuola di formazione per autori e interpreti, alla Nazionale cantanti che ha appassionato negli anni milioni di tifosi. E ancora per raccontare dal palco cosa significa mettere i pensieri in parole.

Infine, nell’ultimo episodio, l’ennesima sfida raccolta da Giulio: diventare il portavoce di tutti gli autori italiani con la carica di presidente di Siae.

Oltre alla voce di Mogol, tante sono le interviste e le testimonianze che arrivano dal mondo dello spettacolo e della musica. Solo per citarne alcune: Bobby Solo, Wilma Goich, Oscar Prudente, Mario Lavezzi, Claudio Fabi, Eros Ramazzotti, Gianni Morandi, Alberto Radius, Giuseppe Anastasi.

L’avventura, storia di Mogol è un progetto multicanale che nasce come serie Podcast originale, affiancata da una play list delle canzoni che completano il racconto, e che diventerà un programma settimanale in onda all’interno del prossimo palinsesto estivo.

