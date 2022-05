Inquinamento e salute: una road map verso prevenzione e cura

5 giugno – Giornata Mondiale dell’Ambiente 2022

Nel primo trattato italiano di medicina d’ambiente “La Questione Ambientale” a 360°

L’opera, curata dal Professor Aldo Ferrara, già nelle Università di Milano e Siena, ed edita da SEU-Società Editrice Universo di Roma, offre una trattazione sistematica della Questione Ambientale” in tutti suoi aspetti e traccia le possibili soluzioni attraverso una chiave di lettura multidisciplinare della questione ambientale.

Con l’obiettivo di tracciare una roadmap per la prevenzione e la cura delle malattie che scaturiscono dall’ambiente degradato, è arrivato sugli scaffali il primo volume del Trattato italiano di Medicina d’Ambiente, edito dalla SEU-Società Editrice Universo di Roma nell’ambito dell’apposita collana dedicata all’ambiente.

Frutto della ricerca di Docenti di 14 Università italiane e straniere (tra cui Londra e Ottawa) e di esperti di Enti di Ricerca come l’ISPRA e l’ACoS, Agenzia di Roma, il Trattato si prefigge rendere sinergiche Discipline come Chimica, Clinica, Urbanistica, Mobilità Urbana e Giurisprudenza verso l’obiettivo comune: individuare le cause del dissesto ambientale dell’aria, del suolo, delle acque; indirizzare la public policy verso misure di prevenzione delle malattie delle Comunità; accertare le eventuali responsabilità e applicare le sanzioni con stretto allineamento agli ordinamenti Europei, regolati dal TUE e dal TFUE.

Il Trattato ha anche lo scopo di formulare un percorso che porti alla codificazione del teorema Salute e Ambiente perché il XXI° secolo sarà segnato dalla prevalenza di patologie ambiente-correlate e ambiente-dipendenti la cui nosografia deve essere riattualizzata specie sui temi clinici più scottanti.

Nel momento in cui il Vecchio Continente si trova tra inesorabilità del cambiamento climatico e lentezza nella transizione energetica, il Trattato indica strade e percorsi nuovi in tema di prevenzione, di ristrutturazione urbanistica delle città e di mobilità del futuro. Come scrive il Rettore dell’Università di Brescia, Professor Maurizio Tira, “abbiamo definito il profilo di nuove città che siano più vivibili e sostenibili”.

L’opera consta dell’apporto di Esperti che da anni si occupano di questione ambientale, con metodologia interdisciplinare fondata sull’obiettività scientifica, talvolta anche oltre miti e false certezze.

Un esempio per tutti: l’idea, consolidata nella pubblica opinione, che le città più inquinate siano le metropoli e che lo smog leda solo l’Apparato Respiratorio. Spiega il curatore, Professor Ferrara: «La verità è che le aree più inquinante sono i piccoli centri, laddove un trasporto pubblico locale insufficiente porta a un uso più intensivo dei mezzi privati evocando alti livelli di smog, una delle principali cause di ictus o infarto».

Per non parlare dell’inquinamento nascosto nella nostra quotidianità, dietro a prodotti spesso patinati grazie all’immagine offerta dal marketing: «Ogni giorno si acquistano merci che contengono additivi nelle materie plastiche, come ad esempio gli ftalati, che rappresentano dei potenti inquinanti ambientali in grado di procurare danni clinici significativi».

In assenza di una efficace prevenzione sulla salute, mobilità e urbanistica, pagheremo un prezzo molto alto nei prossimi decenni.

Il primo volume del Trattato è disponibile nelle librerie specializzate e online su https://www.seu-roma.com/categoria-prodotto/medicina-dellambiente/ e su altri portali dedicati all’Editoria on demand.

