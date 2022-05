CALENDARIO DELLE USCITE DI GIUGNO

IN STREAMING SU NEXO+

In streaming su Nexo+ a giugno la sezione online del MiX Festival, un’ampia selezione dedicata al Design in occasione del Salone del Mobile, il seducente e rivelatorio documentario sui falsi Modigliani, tanti nuovi film e concerti di musica classica, gli speciali che celebrano la Giornata Internazionale dello Yoga e la Festa della Musica

In occasione della Design Week (6-12 giugno), Nexo+ racconta ed esplora il mondo dell’architettura, del design e della progettualità contemporanea, che oggi più che mai si prefigge di essere inclusiva, sostenibile e catalizzatrice di creatività ed energie. Anche in streaming!

Dal 6 giugno

TRA TERRITORIO E ARTIGIANALITÀ – UNDER40

Dal 7 giugno

LUOGO, MATERIA, MEMORIA – ALFREDO VANOTTI

Dal 8 giugno

ORIZZONTI DELL’ABITARE – DUILIO DAMILANO



Dal 9 giugno

THE CORNER

Dal 10 giugno

THE IMPORTANCE OF BEING AN ARCHITECT

Dal 13 giugno, a un mese dalla scomparsa della mezzosoprano

L’ORCHESTRA DELLA RSI E TERESA BERGANZA – MUSICHE DI GIOACHINO ROSSINI

ORCHESTRA DELLA RSI E TERESA BERGANZA – MUSICHE DI GEORGES BIZET E MANUEL DE FALLA

Dal 15 giugno

IL GIALLO MODIGLIANI

Dal 17 giugno

MI STAI AMMAZZANDO, SUSANA

Dal 21 giugno

IN INDIA CON I BEATLES

Dal 22 giugno

NEUROTECNOLOGIA – LA NASCITA DEL SUPERUOMO

Dal 23 giugno

MANTA RAY

Dal 28 giugno

SERGIU CELIBIDACHE – IDEE SULLA MUSICA

Dal 29 giugno

VEDO A MODO MIO – UN VIAGGIO TRA AUSTRIA E SLOVENIA

COVER STORIES

MIX FESTIVAL 2022

Dal 16 al 19 giugno torna il MiX Festival. La 36° edizione sarà ospitata in presenza dal Teatro Strehler, la Casa degli artisti e il C.A.M. Garibaldi di Milano e in streaming da Nexo+, dove sarà possibile trovare una speciale selezione dei titoli in concorso al festival. Tantissime novità per quanto riguarda gli eventi, gli ospiti e i premi di quest’anno al ritmo del nuovo claim: “Back to love!”

INTERNATIONAL ASTEROID DAY

In occasione della Giornata mondiale degli asteroidi che cade il 30 giugno, un’intera playlist dedicata allo spazio e agli asteroidi. Tra i titoli: “Asteroidi – La nuova frontiera”, “Colonie spaziali – Un piano B per la Terra”, “Off Earth – Il mondo visto dall’alto”, “Autostrada per le stelle – I cartografi dell’universo”, “Siamo davvero soli nello spazio?” e tanti altri!

STAGIONE PERFORMANCE E FESTA DELLA MUSICA

Tutta l’emozione degli eventi on stage: gli spettacoli teatrali, i concerti, i balletti, il meglio dell’opera lirica, la musica rock, pop, classica… Tra i titoli “Brunori a teatro”, “Lucio Dalla – Tu non mi basti mai – Live in Tindari”, Aida e La Traviata del Macerata Opera Festoval (edizione 2021, anno del suo centenario), “Nijinsky – Un balletto di John Neumeier” e molto altro.

I FOCUS DI GIUGNO

INTERNATIONAL DAY OF YOGA

In occasione della Giornata Mondiale dello Yoga, Nexo+ propone un percorso editoriale dedicato a questa antica pratica. Ma che cosa significa la parola “Yoga”? La prima definizione la forniscono gli Yoga Sutra di Patanjali secondo cui “Yoga citta vrtti nirodhah”: lo Yoga placa le inquietudini e le divagazioni della mente.

Durante la pandemia con la sua capacità di lavorare su corpo, mente e respirazione, lo Yoga si è rivelato particolarmente prezioso: nello spazio di un tappetino ha permesso a milioni di praticanti di affrontare quanto di più immenso l’umanità si potesse trovare davanti.

Celebriamo questa antica e mai così preziosa pratica con una selezione di titoli che spaziano dallo Yoga alla spiritualità, dall’India (che dello Yoga fu patria) al fascino che negli anni Sessanta artisti come i Beatles sentirono per questa affascinante e rivoluzionaria disciplina, dalla meditazione alla mindfulness contemporanea (“Yoga – I segreti di un successo”, “Le vie dello spirito – la serie”, “In India con i Beatles”, “Viaggio In India”).

