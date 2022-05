Easyjet ha appena cancellato oltre 200 voli per problemi informatici che hanno colpito la compagnia aerea. A riportare la notizia sono diverse testate autorevoli, come Sky e Fanpage. Ad essere colpiti sono i voli di giovedì 26 maggio, i cui passeggeri possono ricevere da 250 euro a 600 euro, come compensazione pecuniaria, come previsti dal Regolamento Comunitario 261 del 2004.

Napoli, Milano, Cagliari e Brindisi sono gli aeroporti italiani maggiormente colpiti, secondo quanto analizzato da ItaliaRimborso, ma altri scali potrebbero aggiungersi nelle prossime ore, come affermato dalla stessa Easyjet che consiglia di guardare la prenotazione prima di raggiungere l’aeroporto.

In ogni volo cancellato Easyjet coinvolto, i passeggeri, secondo quanto analizzato da ItaliaRimborso, possono ricevere 250 euro per le tratte aeree inferiori a 1500 chilometri, mentre 400 euro per le tratte superiori a 1500 chilometri.

I passeggeri dei voli cancellati Easyjet per attivare l’assistenza di ItaliaRimborso, senza alcuna spesa, possono compilare il form presente nel sito web italiarimborso.it. In alternativa è possibile inviare un messaggio Whatsapp al 3421031477 oppure chiamare lo 06 56548248.

