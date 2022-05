Su Food Network canale 33 torna Morgan Witkin con “MORGAN – GUSTO SANO IN CUCINA”, in prima tv dall’8 maggio ogni domenica alle 17:15 e disponibile in streaming su discovery+.

In ogni puntata Morgan, chef vegana nata a Miami, romana di adozione, ci accompagnerà alla scoperta della sua cucina vegana, fatta di ingredienti sani, colorati e gustosi, attraverso tante sfiziose ricette, come: il timballo di quinoa con pesto di zucchine, l’hummus di barbabietola, i mini muffin ai mirtilli rossi o i brownies al cioccolato.

Morgan mostrerà come creare piatti buoni e saporiti ma che siano vegani, gluten free e senza zuccheri raffinati, per far scoprire anche a chi non conosce questo tipo di cucina il piacere di mangiare preparati gustosi, alternativi e allo stesso tempo salutari, rigorosamente con i prodotti della natura. Siete pronti a tuffarvi in un mondo di colori, sapori e salute?

“MORGAN – GUSTO SANO IN CUCINA” (6×30) è prodotto da TheCircle per Discovery Italia. FOOD NETWORK è visibile al Canale 33 del Digitale Terrestre, Tivùsat Canale 53. La serie sarà disponibile anche in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.

