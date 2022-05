Fipav Lombardia: Finali Regionali al via domenica 15 maggio

Al via in questo weekend le Finali Regionali per le formazioni lombarde. Un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà gli appassionati fino al 12 giugno e interesseranno buona parte del territorio della nostra regione. Le sedi scelte dal Comitato Regionale Fipav

Lombardia sono infatti Segrate, Montichiari, Gorlago, Chiavenna, Milano, Saronno, Cassina De’ Pecchi, Pisogne e Arluno.

Oggi, Domenica 15 maggio si assegneranno i titoli Under 19 Maschile e Under 18 Femminile. Nel weekend successivo, il 22 maggio, scenderanno invece in campo le formazioni che hanno conquistato l’accesso alle finali nelle categorie Under 17 Maschile e Under 16 Femminile.

Il 29 maggio i riflettori saranno puntati sulle squadre dell’Under 15 Maschile e dell’Under 14 Femminile. Il 5 giugno sarà assegnato il titolo Under 13 femminile e l’11 giugno quello dell’Under 13 Maschile 6×6.

Chiuderanno il ricco calendario di finali quelle in programma il 12 giugno che vedranno

protagoniste le formazioni che hanno conquistato l’accesso alle finali nell’Under 19 Femminile e quelle dell’Under 13 Maschile 3×3.

“Ci apprestiamo a vivere uno dei momenti più significativi per le stagioni delle nostre formazioni giovanili -dichiara Piero Cezza, presidente del Comitato Regionale Fipav Lombardia – “E’ partendo dai giovani che si può far crescere il nostro movimento ed è per questo che poniamo sempre tanta attenzione all’attività del settore giovanile. Alle Finali accedono le eccellenze pallavolistiche della nostra regione, a loro guardiamo con orgoglio certi che sapranno onorare al meglio anche gli impegni che le attendono per il futuro: le prime tre classificate di ogni categoria, infatti, torneranno in campo per disputare le Finali Nazionali. Un ringraziamento particolare va anche alle società che hanno scelto di collaborare fattivamente con il comitato ospitando le diverse Finali. In attesa di vedere i nostri ragazzi e le nostre ragazze sfidarsi in campo non mi resta che augurare a tutti loro un enorme in bocca al lupo, con l’auspicio che questa esperienza sia occasione di crescita e divertimento per tutti”.

FINALI REGIONALI DI DOMENICA 15 MAGGIO – Sarà il Pala George di Montichiari a ospitare le Finali Regionali Under 18 Femminile. Alle 15 scenderanno in campo Volley Brianza Est e Progetto ProPatria Certosa per contendersi la finalina.

Alle 17, invece, la finale per l’assegnazione del titolo di Campione Regionale Under 18 Femminile vedrà protagoniste le squadre Vero Volley Torneria Colombo e Chorus Volley Bergamo. Le Finali U18F sono organizzate in collaborazione con Volley Millennium Brescia.

Teatro delle Finali Under 19 Maschili sarà invece il Palazzetto dello Sport di Segrate dove alle 15 scenderanno in campo per la finalina Pallavolo Milano Vittorio Veneto e Yaka Volley

Malnate. Protagoniste della finale in programma alle ore 17 saranno invece Vero Volley Base Ald e Diavoli Powervolley. Le Finali U19M sono organizzate in collaborazione con Powervolley Milano

