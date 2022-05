Esce oggi “Animals” il nuovo singolo e video di Erica Mou

Esce oggi, venerdì 20 maggio, “Animals”, il nuovo singolo e video di ERICA MOU, estratto dall’ultimo disco “Nature”.

Link al videoclip del brano “Animals”: https://www.youtube.com/watch?v=7vPfLHqcsGw

Artista poliedrica, a proprio agio sul palco così come su un set cinematografico: è apparsa nel film Figli (2020) di Mattia Torre, commedia con Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi, e in Quo vado (2016) di Checco Zalone, oltre ad aver realizzato il brano “Dove cadono i fulmini”, canzone scelta da Rocco Papaleo come colonna sonora del suo film Una piccola impresa meridionale per cui Erica ottiene una nomination ai David di Donatello 2014.

In oltre dieci anni di carriera Erica Mou ha all’attivo sei album, una partecipazione al Festival di Sanremo (2012) nella sezione Giovani, in cui si classifica seconda, vincendo il premio della critica Mia Martini e il Premio Sala Stampa Radio Tv, moltissime collaborazioni di prestigio e centinaia e centinaia di concerti in tutta Europa, dove ha calcato grandi palchi come quello del Primo Maggio di Roma, dell’Heineken Jammin’ Festival, del Wind Music Awards e dello Sziget, realizzando anche aperture ad artisti come Paolo Nutini, Patti Smith e Suzanne Vega.

Animals, una danza di corteggiamento, il desiderio di incontrare l’altro come in un rito tribale in cui si è allo stesso tempo cacciatori e prede.

Ho scritto questa canzone al ritorno da una serata in discoteca a Londra, dove abitavo, ed è per questo che l’italiano e l’inglese si alternano nel testo. Mi sono fatta ispirare dagli uomini che osservavo intorno a me nel club, ragion per cui il brano si chiama appunto… Animals!

L’idea della caccia e dell’inseguimento è suggerita anche dalla musica che si struttura tutta intorno a un riff di chitarra.

