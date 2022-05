Sabato 7 e Domenica 8 maggio all’Art&Lab Lu Mbroia di Corigliano d’Otranto nuovi appuntamenti con Elettro Mascarimirì e Mina in Jazz.

Sabato 7 e domenica 8 maggio (ore 21 – contributo associativo 7 euro), nuovo week end di musica all’Art&Lab Lu Mbroia di Corigliano d’Otranto.

Sabato appuntamento con Elettro Mascarimirì, progetto di Claudio “Cavallo” Giagnotti che intende dare una nuova veste alla musica salentina, che da musica per feste tradizionali si sposta in club e dà vita a eventi innovativi, all’insegna della circolarità che lega “lu Tamburreddhu Salentino” (tamburo a cornice), il vinile e il digitale.

Il progetto nasce nel 2020 durante la pandemia per rispondere alla mancanza dei riti collettivi legati alla musica e alla nostalgia della danza. Claudio “Cavallo” Giagnotti ha creato perciò musica per dj e live set, con il preciso intento di sprigionare energia, dando vita a Music for dancing – un intero album di brani capaci di far ballare a tutte le latitudini.

Elettro Mascarimirì è frutto di una ricerca sonora basata su ritmi mediterranei sapientemente uniti a suoni moderni, per creare un album dal respiro internazionale. Un mondo sonoro che fa incontrare le musiche del sud Italia con suoni dal mondo: dal Balkan al sud America (Cumbia, Forrò, Calypso), dal Medioriente (Siria, Libano, Giordania) al sud di Francia e Spagna, finendo in Gitanistan, “i mondi della musica Rom Internazionale”.

L’album – cantato in dialetto salentino, francese, inglese, arabo e polacco, è prodotto da Claudio “Cavallo” Giagnotti e Arra Produzioni Mediterranee per ItalySona nella programmazione di Puglia Sound Records 2020\2021 della Regione Puglia.

Domenica al via la sesta edizione del Donne Note Festival, una piccola rassegna dedicata alle donne. Donne come autrici ed artiste, come voci narranti dell’esistenza umana.

La cantante Domy Siciliano, accompagnata dal pianista Luigi Botrugno proporrà Mina in Jazz, un progetto accattivante, dedicato alla star cremonese per reinterpretare, in chiave jazz, i suoi più grandi successi.

Mina resta tra le maggiori interpreti di musica leggera di ogni tempo, ma è anche una jazz singer sui generis, con risultati sempre eccellenti. Proprio partendo da queste considerazioni, nasce questo viaggio musicale. Il duo ha all’attivo diverse produzioni, sia in ambito jazz che in quello della musica da film e del repertorio cantautorale, tutto reinterpretato nel loro stile vicino a quello jazzistico.

Grande grande grande, E se domani, Nessuno, Parole Parole, solo per citare alcuni dei brani che ascolteremo questa sera.

La programmazione proseguirà con il violoncellista Redi Hasa e il pianista Ekland Hasa in “Tempistiche irregolari” (sabato 14 maggio), Reggae e vintage music con la cantante Miss Mykela e il pianista Marco Rollo per Donne Note Festival (domenica 15 maggio), la musica araba-andaluz degli Almoraima (sabato 21 maggio), la cantautrice Cristiana Verardo per Donne Note Festival (domenica 22 maggio), Les Trois Lézards (sabato 28 maggio), Angela De Gaetano, Ninfa Giannuzzi, Valerio Daniele in Gocce di Rosa. Concerto su Rosa Balistreri per Donne Note Festival (domenica 29 maggio).

Prima dei concerti (dalle 20) è possibile degustare primi e secondi piatti, insalatone, verdure.

Inizio live ore 21. Contributo associativo 7 euro.

Art&Lab Lu Mbroia

Via vicinale di Sternatia – Corigliano D’Otranto (Le)

Per informazioni e prenotazioni

3381200398 – lumbroia@massimodonno.it

www.coolclub.it

