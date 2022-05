Tesla Former, per fisioterapia, riabilitazione ed estetica

Tesla Former

E’ fondata da Iskra Medical, un produttore leader di dispositivi per la fisioterapia, la riabilitazione e la medicina estetica dall’Europa.

Tesla aiuterà non solo a ridurre il grasso ma anche ad aumentare il naturale metabolismo del corpo, in modo da accumulare meno grasso.

E’ un dispositivo medico

Utilizza la stimolazione magnetica per rafforzare, tonificare, scolpire i muscoli dei glutei, addominali, muscoli posteriori e anteriori della coscia, polpacci, braccia, schiena e pavimento pelvico.

La stimolazione non richiede il contatto diretto con la pelle, quindi il paziente non deve togliersi i vestiti. E’ indolore, non invasivo e sicuro mentre fornisce onde elettromagnetiche nell’area selezionata, per stimolare i muscoli per l’effetto desiderato.

Dove può essere utilizzato

Puoi mirare ad aree come l’addome, le braccia, le cosce e i glutei. Tesla Former FMS innesca i nervi motori ed eccita la contrazione muscolare dandoti anche la sensazione di un esercizio ad alta intensità, dandoti un corpo più tonico.

Come si utilizza

Utilizzando la stimolazione magnetica funzionale (FMS), Tesla Former utilizza i magneti per tonificare gli addominali, costruendo i muscoli bruciando i grassi

A cosa serve

E’ un trattamento di tonificazione del corpo e costruzione muscolare non invasivo per ogni parte del tuo corpo. E’ una trasformazione a 360° per farti apparire fantastico da ogni angolazione.

Dove

Prenota il tuo trattamento da RMS, siamo in via Giotto, 26 – 20032 Cormano (Mi) – 353.4228231

RMS Polimedical

Altri articoli di salute su Dietro la Notizia