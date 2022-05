Doctor Strange nel Multiverso della Follia al cinema

Torna al cinema DOCTOR STRANGE

In occasione dell’uscita del nuovo film Marvel Studios Doctor Strange nel Multiverso della Follia, i fumetti Panini Comics per orientarsi nel Multiverso

Doctor Strange, tra i personaggi più amati del grande Universo Marvel, torna protagonista al cinema con Doctor Strange nel Multiverso della Follia, film Marvel Studios ora nelle sale italiane.

In questo secondo lungometraggio a lui dedicato, Stephen Strange attraverserà le complesse e pericolose realtà alternative del Multiverso per affrontare un nuovo misterioso avversario.

Benedict Cumberbatch torna quindi a vestire i panni cinematografici dell’eroe creato da Stan Lee e dal disegnatore Steve Ditko, la cui prima apparizione risale al 1963 su Strange Tales.

Dai bisturi all’Occhio di Agamotto, dalle operazioni a cuore aperto agli interventi per salvare il Multiverso e le sue dimensioni: dopo un passato da chirurgo di fama mondiale, un tragico incidente d’auto cambia completamente la vita di Stephen Strange e, dopo un lungo viaggio e un complesso addestramento, ora è un Maestro delle arti mistiche.

Il film è stato presentato in anteprima a Milano insieme alla Marvel Multiverse Experience, dove i fan Marvel possono vivere, per la prima volta in Italia, un percorso immersivo attraverso stanze ispirate ai mondi di Doctor Strange e ai momenti più iconici del film.

Ad arricchire l’ingresso della Marvel Multiverse Experience, l’opera originale realizzata da Jacopo Camagni, disegnatore italiano per Marvel, che con Panini Comics ha dato vita a un’esperienza di live painting appositamente dedicata all’uscita del film.

I fumetti dedicati a Doctor Strange, editi da Panini Comics, sono lo strumento fondamentale per conoscere la storia e i segreti di questo affascinante personaggio.

Per iniziare a muovere i primi passi nel mondo dello Stregone Supremo c’è il volume Marvel-Verse: Doctor Strange, che raccoglie cinque racconti realizzati da alcuni dei più grandi autori dei comics, perfetti per i nuovi lettori. Una selezione di storie iconiche per scoprire le origini e le avventure più belle del Doctor Strange.

Prezzo: € 9,90

Pagine: 120

Rilegatura: Brossurato

Formato: cm 15×23

Interni: A colori

Distribuzione: Libreria, fumetteria, online

Tra i must-have dedicati al personaggio targati Panini Comics, Doctor Strange: Il giuramento racconta l’indagine paranormale più importante della carriera di Strange. Lo Stregone Supremo dovrà risolvere un tentato omicidio… il proprio! Con milioni di vite in bilico, il Dottore si imbarcherà in questa pericolosa missione aiutato dalla più inaspettata tra le alleate.

La sorprendente storia che ha ridefinito il personaggio del Maestro delle Arti Mistiche e lo ha fatto entrare nel nuovo millennio, scritta da Brian K. Vaughan (Runaways) e disegnata da Marcos Martin (Daredevil).

Prezzo: € 15,00

Pagine: 136

Rilegatura: Cartonato

Formato: cm 17×26

Interni: A colori

Distribuzione: Libreria, fumetteria, online

Doctor Strange: Gli ultimi giorni della magia raccoglie per la prima volta in un unico volume in formato omnibus il fondamentale e drammatico ciclo sul personaggio scritto da Jason Aaron.

È possibile rimuovere completamente la magia da un mondo? A quanto pare sì, e nemmeno lo Stregone Supremo sembra in grado di opporsi in alcuna maniera alla tragedia imminente che risponde al nome di Empirikul.

Doctor Strange è più debole che mai e i suoi nemici, a partire dal Barone Mordo, non perdono l’occasione per attaccarlo. Solo lui può proteggere la Terra dalle minacce più oscure, ma per ogni incantesimo sfruttato c’è un prezzo da pagare… Un viaggio nel mondo della magia raccontato da grossi calibri del comicdom tra cui Jason Aaron, Chris Bachalo e Kevin Nowlan.

Prezzo: € 59,00

Pagine: 552

Rilegatura: Cartonato con sovracover

Formato: cm 18.3×27.7

Interni: A colori

Distribuzione: Fumetteria, online

Quando un male antico minaccia di disfare il tessuto della realtà, un solo Maestro delle Arti Mistiche potrebbe non essere sufficiente a fermarla. In Doctor Strange e gli Stregoni Supremi: Fuori dal tempo, Stephen Strange dovrà così radunare gli Stregoni Supremi di ogni tempo: Merlino, l’Antico, Wiccan… ma anche nomi sorprendenti come Isaac Newton! Robbie Thompson e Javier Rodriguez danno vita a una maxi saga che metterà a dura prova le motivazioni degli Stregoni e la loro unità, tra tradimenti, condanne all’oscurità e il caos, lì, a due passi.

Prezzo: € 31,00

Pagine: 288

Rilegatura: Cartonato

Formato: cm 18.3×27.7

Interni: A colori

Distribuzione: Libreria, fumetteria, online

Loki, il dio asgardiano dell’Inganno, è lo Stregone Supremo della Terra! Ma quale sventura ha procurato questo sviluppo su Midgard? Stephen Strange ha inavvertitamente consegnato le chiavi della città di Las Vegas a Mefisto e occorrerà un’alleanza tra eroi per arginare la diabolica minaccia.

Doctor Strange: Inganno e dannazione, creato da un palmarès di autori d’eccezione come Niko Henrichon, Gabriel Hernández Walta, Frazer Irving e Donny Cates, racconta l’eterna lotta tra il bene e il male. Che ne è stato del dottore? È in disparte… ma non sconfitto. Il male è ovunque e il mondo ha bisogno di lui ora più che mai.

Prezzo: € 36,00

Pagine: 360

Rilegatura: Cartonato

Formato: cm 18.3×27.7

Interni: A colori

Distribuzione: Libreria, fumetteria, online

I fan più affezionati all’amatissimo super eroe non possono perdere La morte di Doctor Strange, scritto da Jed MacKay (Black Cat, Moon Knight) e disegnato da Lee Garbett (Loki: Agent of Asgard, Captain Marvel). L’impossibile è avvenuto, qualcuno ha ucciso Stephen Strange. Ma chi è tanto potente da causare la morte dello Stregone Supremo e chi difenderà il pianeta al suo posto? Tutte le domande trovano risposta in questo capitolo conclusivo della vita del Maestro delle Arti Mistiche, che potrebbe cambiare per sempre il volto dell’Universo Marvel.

Prezzo: € 26,00

Pagine: 232

Rilegatura: Cartonato

Formato: cm 18×27

Interni: A colori

Distribuzione: Fumetteria, online

