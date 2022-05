Anche nel 2022 il Teatro alla Scala partecipa a Piano City Milano, il Festival diffuso giunto all’undicesima edizione che dal 20 al 22 maggio investe la città con oltre 200 concerti gratuiti e la partecipazione di oltre 300 artisti.

Sabato 21 maggio alle ore 11 nel Ridotto dei Palchi il Maestro Michele Gamba inaugura il ciclo delle “Piano Lessons” della giornata (che prosegue alla Triennale e al Volvo Studio) con “Prospettiva Rigoletto”: una riflessione al pianoforte sul capolavoro verdiano che dirigerà alla Scala dal 20 giugno nell’attesissimo nuovo allestimento di Mario Martone. Pianista e direttore, già assistente di Antonio Pappano a Londra e di Daniel Barenboim a Berlino, Gamba ha debuttato alla Scala nel 2017 sostituendo Michele Mariotti ne I due Foscari ed è tornato per Le nozze di Figaro, L’elisir d’amore e la prima assoluta di Madina di Fabio Vacchi.

La passione per la musica d’oggi lo ha portato a collaborare con Milano Musica, l’Orchestra Verdi e l’Orchestra della Rai in programmi innovativi, mentre sul versante operistico ha diretto Linda di Chamounix al Maggio Musicale Fiorentino, Die Zauberflöte a Dresda, Le nozze di Figaro a Tel Aviv, mentre è annunciato per il gennaio 2023 il debutto al Metropolitan di New York con L’elisir d’amore.

A complemento dell’attività di direttore e pianista Gamba ha spesso voluto incontrare il pubblico in iniziative di approfondimento. Ricordiamo nel 2019 la “piano lesson” al Teatro Gerolamo e durante la pandemia gli incontri online “Diapason” dal Museo Teatrale.

Domenica 22 maggio dalle ore 14 la Sala dell’Esedra del Museo Teatrale ospita, in collaborazione con il Conservatorio di Milano, una maratona di giovani talenti che si esibiscono sul pianoforte appartenuto a Franz Liszt.

Informazioni e prenotazioni www.pianocitymilano.it

