Summer 2022: tutte le novità degli aeroporti di Milano

SEA, Aeroporti di Milano, coglie l’occasione della BIT, dove è presente con il proprio stand, per fare il punto sulla stagione estiva 2022 e sulle prospettive di ripresa nonostante uno scenario che oggi si presenta ancora più complesso per il trasporto aereo.

Con un totale di 156 destinazioni servite in 70 paesi del mondo e 69 compagnie che effettueranno regolari voli di linea, gli aeroporti di Milano confermano un recupero del 75% del portafoglio di network rispetto all’anno record del 2019.

Ancora più positivo il recupero in termini di capacità offerta che per posti in vendita, ad oggi, supera i numeri della Summer 2019 e si colloca ben sopra la media europea (91%), a conferma dell’interesse che il mercato riserva agli aeroporti gestiti da SEA.

NEW YORK: ITA – 7 voli settimanali NEW

La Compagnie – 5 voli settimanali NEW

Delta Airlines – 7 voli settimanali + 5 voli settimanali dal 2/5 NEW

American Airlines – 7 voli settimanali

United Airlines – 7 voli settimanali

Emirates – 7 voli settimanali

Neos – 2 voli settimanali

CHICAGO: United Airlines – 7 voli settimanali NEW

ATLANTA: Delta Airlines – 7 voli settimanali

MONTREAL/TORONTO: Air Canada – 5 voli settimanali, Montreal NEW

SAN PAOLO: Latam – 4 voli settimanali

BAHRAIN: Gulf Air – 5 voli settimanali NEW

DUBAI: Emirates – 14 voli settimanali

ABU DHABI: Etihad – 7 voli settimanali

DOHA: Qatar Airways – 14 voli settimanali

MUSCAT: Oman Air – 4 voli settimanali

KUWAIT CITY: Kuwait Airways – 3 voli settimanali

JEDDAH: Saudia – 4 voli settimanali

ADDIS ABEBA: Ethiopian Airlines – 7 voli settimanali

DAKAR: Air Senegal – 4 voli settimanali

Neos – 2 voli settimanali

SINGAPORE: Singapore Airlines – 7 voli settimanali

NEWS

WIZZAIR: Tuzla -2 voli settimanali

Praga – 6 voli settimanali

Londra Gatwick -14 voli settimanali

Amman – 2 voli settimanali

Skiathos – 2 voli settimanali

BRITISH AIRWAYS: Londra London-City – 7 voli settimanali

Londra Gatwick – 7 voli settimanali

SUN EXPRESS: Smirne – 2 voli settimanali

CROATIA AIRLINES: Spalato – 2 voli settimanali

AEGEAN AIRLINES: Salonicco – 3 voli settimanali

EASYJET: Skiathos – 4 voli settimanali

Lampedusa – 3 voli settimanali

ITA: Amburgo – 7 voli settimanali

Palma di Maiorca – 6 voli settimanali

