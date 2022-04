“Sirio”, il nuovo attesissimo album di inediti di Lazza

Lazza: fuori all’una di stanotte su tutte le piattaforme digitali e negli store fisici il nuovo attesissimo album Sirio diretto da Low Kidd e Drillionaire

Viaggio in 17 tracce nell’io di Lazza con gli esplosivi feat. di Geolier, Sfera Ebbasta, Noyz Narcos, French Montana, Tory Lanez

L’attesa è finita: Lazza è pronto a tornare, più brillante che mai, con SIRIO, il nuovo attesissimo album di inediti in uscita per Island Records, disponibile dall’una di venerdì 8 aprile su tutte le piattaforme digitali e in tutti gli store fisici.

A distanza di tre anni dal suo secondo album Re Mida, Lazza si staglia nel firmamento musicale con il suo nuovo rivoluzionario progetto discografico: un viaggio introspettivo in 17 tracce che attraversano lo spazio e l’Io del rapper milanese, alla scoperta dei suoi lati più intimi e nascosti.

Nel luminosissimo percorso di SIRIO emerge con forza l’urgenza di Lazza di andare oltre la capacità di saper fare rap, dando prova della sua crescita artistica senza limiti.

Barra dopo barra, Lazza si svela con le sue luci e le sue ombre, condividendo con gli ascoltatori i suoi pensieri più vividi e profondi – la voglia di essere ricordato per le sue canzoni, la volontà di non scendere a compromessi per esprimersi solo attraverso la musica, il desiderio di non rinnegare le proprie origini nonostante il successo raggiunto.

SIRIO è la destinazione finale di un percorso musicale costellato di eventi unici ed imperdibili, che hanno creato e alimentato un incredibile hype intorno al progetto: l’annuncio dell’album è arrivato a sorpresa durante un secret event in Darsena a Milano, con Lazza protagonista insieme ad una folla entusiasta di fan, seguito dall’esclusivo show al Teatro Gerolamo in cui il rapper milanese ha presentato in anteprima alcune delle nuove canzoni in una versione acustica e del tutto inedita.

A stemperare l’attesa del disco è poi arrivato il singolo Ouv3rture, brano in cui Lazza si diverte ad incastrare le rime inseguendo – come in una lotta tra le parti – la melodia del pianoforte, per poi esplodere nel ritornello che lo vede cavalcare la sorprendente base a firma di Low Kidd.

Seconda bomba lanciata da Lazza per dare un ulteriore assaggio di SIRIO è Molotov, racconto di una storia incandescente che si muove su un coloratissimo tappeto di synth e drum machine, dando vita a una miscela esplosiva pronta a deflagrare come l’ordigno che dà il titolo al brano.

SIRIO è disponibile nei formati CD Autografato, CD Standard e Doppio Vinile.

Lazza incontrerà i fan per presentare il nuovo progetto in cinque esclusivi appuntamenti instore nelle principali città italiane:

Venerdì 8 aprile MILANO Mondadori Duomo Ore 17:30

Lunedì 11 aprile TORINO Mondadori Torino Via Monte Di Pietà 2 Ore 17:30

Martedì 12 aprile ROMA Discoteca Laziale Via Giovanni Giolitti, 263 Ore 16:00

Mercoledì 13 aprile NAPOLI Feltrinelli Stazione Piazza Garibaldi Ore 18:00

Giovedì 14 aprile BARI Feltrinelli C.C. Santa Caterina Ore 16:00

www.islandrecords.com

Per altre notizie relative al tema Musica Dietro la Notizia