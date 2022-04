Matteo Mancuso, talentuoso chitarrista, prossimamente live

Egea Live presenta il giovane fenomeno della chitarra Matteo Mancuso

Date dei prossimi live:

29 aprile – BREMA (Germania) • Jazzahead

5 maggio – ROMA • Auditorium Parco della Musica (Sala Petrassi)

6 maggio – FIRENZE • Villa Medicea di Cerreto Guidi (International Jazz Day 2022 | Unesco in Musica)

7 maggio – MILANO • Blue Note

“Un talento assoluto: ci vorrebbero due o tre vite per imparare anche per uno come me a improvvisare così bene alla chitarra come Matteo Mancuso”.

(Al Di Meola)

“L’evoluzione della chitarra è al sicuro nelle mani di musicisti come lui che rappresentano un nuovo livello per il tono, per la precisione nel tocco e la scelta delle note”.

(Steve Vai)

“Il musicista più incredibile che io abbia visto dall’epoca di Stanley Jordan. Come Marcus King ha completamente reinventato lo strumento della chitarra dal punto di vista tecnico”.

(Joe Bonamassa)

“C’è questo ragazzo italiano su Internet, Matteo Mancuso. Ha 20 anni o qualcosa del genere. Suona in stile quasi flamenco. È un virtuoso oltre i virtuosi”.

(Tosin Abasi)

Matteo Mancuso, tra i più talentuosi chitarristi emergenti della scena jazz e rock internazionale, si esibirà dal vivo ad aprile all’estero e a maggio in tre città italiane.

In attesa di esordire nel 2022 anche con il suo debutto discografico, il primo live dell’artista è previsto il 29 aprile nell’ambito del Jazzahead, festival internazionale dedicato al genere jazz che si tiene ogni anno nella città tedesca di Brema.

In Italia suonerà il 5 maggio a Roma, presso la Sala Petrassi dell’Auditorium della Musica. Seguiranno i concerti del 6 maggio alla Villa Medicea di Cerreto Guidi, a Firenze, per l’International Jazz Day 2022 | Unesco in Musica; e, infine, il 7 maggio al Blue Note di Milano.

Dalla Sicilia il suo nome ha fatto il giro del mondo ottenendo oltre 110.000 iscritti e più di 10 milioni di visualizzazioni agli assoli caricati sul suo canale You Tube, fino a essere rapidamente riconosciuto oltreoceano dai più apprezzati musicisti del panorama mondiale jazz fusion e blues/rock.

www.egeamusic.com

