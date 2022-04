Ultimamente si fa un gran parlare in relazione ai problemi ambientali che stanno colpendo il nostro pianeta, con la necessità di attivarsi quanto prima per correggere in corsa queste situazioni. Si fa ad esempio riferimento allo scioglimento dei ghiacciai, con le temperature raggiunte in Antartide che preoccupano sempre di più.

L’ondata di caldo anomala che ha colpito l’Antartide

In Antartide sono state raggiunte temperature da record, senza precedenti storici, causate da un’ondata di caldo a dir poco anomala data la posizione geografica. La zona orientale del continente è stata infatti colpita da un fenomeno meteorologico che ha destato non poche preoccupazioni, come sempre in merito al problema dell’innalzamento delle temperature terrestri.

Nello specifico, si parla di una temperatura corrispondente a circa -17.7 gradi, a fronte di una media che a marzo normalmente dovrebbe aggirarsi intorno ai -53 gradi. Va anche detto che la misurazione delle temperature in Antartide è partita soltanto 65 anni fa, ma è altrettanto vero che in così tante decadi il record di “caldo” non aveva comunque superato i -32 gradi.

Come sempre, ci si trova di fronte ad una situazione figlia di decenni di comportamenti scorretti da parte del genere umano che, ora come non mai, deve prendere il timone e correggere la rotta, per impedire altri danni ad un pianeta già abbondantemente vessato. Ci sono comunque

diversi metodi che possono adottare gli stessi cittadini, per iniziare a vivere in maniera più green, e che scopriremo insieme nel prossimo paragrafo.

I metodi per ridurre il proprio impatto sull’ambiente

Come qualsiasi rivoluzione, anche questa deve partire dal basso, quindi dalla correzione delle abitudini scorrette che ognuno di noi adotta quotidianamente. Il primo consiglio è di ridurre gli sprechi di energia, perché si parla di un argomento che impatta molto sull’ambiente, oltre che sulle bollette mensili.

Tutti sappiamo quanto può essere utile utilizzare energia pulita e green per il nostro pianeta, ma è importante anche capire quale tipologia di impianto può essere sfruttato per la propria abitazione. A tal proposito, si consiglia di dare uno sguardo alle guide di alcuni esperti dell’energia solare, che permettono di comprendere i possibili vantaggi e svantaggi di un’installazione per la propria casa.

Il terzo punto da analizzare riguarda il consumo di carne, che dovrebbe essere abbassato in favore delle proteine vegetali: la produzione di carne, infatti, implica un processo che genera una grande quantità di emissioni di CO2, note per il loro impatto negativo sul pianeta. Da non sottovalutare un altro fattore molto importante, ovvero l’attenzione alla produzione di rifiuti difficili da smaltire come la plastica usa e getta, come nel caso dei piatti e dei bicchieri di plastica. Infine, si suggerisce di utilizzare detergenti ecologici in casa e di optare per abiti realizzati con tessuti sostenibili.

