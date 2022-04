A pochi giorni dall’inizio dell’È GIÀ DOMANI TOUR i FAST ANIMALS AND SLOW KIDS annunciano che oltre a PADOVA e BOLOGNA (concerto spostato nella nuova location dell’Estragon) anche il concerto in programma giovedì 7 aprile a Parma è SOLD OUT.

Per iFAST ANIMALS AND SLOW KIDS l’È GIA DOMANI TOUR è l’occasione per ritrovarsi nei club insieme a tanti amici musicisti, in una sorta di celebrazione collettiva di ritorno alla musica live. Per questo motivo la rock band perugina ha deciso di invitare ad aprire i loro concerti (ad accezione della prima data di Parma) una band, un artista con cui sono felici di condividere questo momento di ripartenza della musica dal vivo.

Questo il calendario aggiornato degli appuntamenti del È GIA DOMANI TOUR (prodotto da Vivo Concerti) e gli ospiti invitati dai FASK:

7 aprile 2022 PARMA Campus Industry Music SOLD OUT

9 aprile 2022 BOLOGNA Estragon SOLD OUT opening: Her Skin

12 aprile 2022 PADOVA Hall SOLD OUT opening: JacksonPollock

15 aprile 2022 FIRENZE Tuscany Hall opening: Tonno

19 aprile 2022 TORINO Teatro della Concordia opening: Sasso

30 aprile 2022 NAPOLI Casa della Musica opening: I Botanici

3 maggio 2022 ROMA Atlantico opening: Elephant Brain

6 maggio 2022 MILANO Fabrique opening: Santi Francesi e Labradors

I biglietti sono già in vendita online su TicketOne e VivaTicket e nelle rivendite autorizzate.

https://www.instagram.com/fastanimalsandslowkids

https://www.facebook.com/fastanimalsandslowkids

https://twitter.com/fastanimalsask?s=11

https://www.youtube.com/channel/UCbkPkE_kYB1SspupoTPVrgg

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia