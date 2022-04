Calcio: Premier League e Ligue 1 (19-21 aprile)

Tra martedì 19, e giovedì 20 aprile, in Inghilterra si giocano alcuni recuperi di Premier League, mentre in Francia è in programma un turno infrasettimanale, con le gare della 33^ giornata di Ligue 1. Su Sky e in streaming su NOW saranno sei in tutto gli incontri in onda in diretta, quattro del campionato inglese e due di quello francese.

Tra i recuperi previsti in Inghilterra, spicca il big-match tra Liverpool e Manchester United, una classica del calcio inglese che potrà essere seguita domani a partire dalle ore 21. In campo ci sarà anche il Manchester City, rivale dei “Reds” nella corsa al titolo, che giocherà mercoledì, sempre alle 21. Mercoledì sarà anche il giorno di un atteso derby di Londra, importante per un piazzamento in Champions League; allo Stamford Bridge, alle 20.45, saranno di scena Chelsea e Arsenal. Entrambe le partite live anche su Sky Sport 4K, il canale Sky interamente dedicato al mondo del calcio e dello sport in 4K HDR, sul 213 di Sky Q via satellite.

Nella Ligue 1, il 33mo turno vedrà la capolista Paris Saint Germain giocare in trasferta in casa dell’Angers, con calcio d’inizio alle ore 21 di mercoledì.

Di seguito, il programma dei recuperi della Premier League su Sky

Martedì 19 aprile

ore 21 Liverpool-Manchester United Sky Sport Football, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K

e in streaming su NOW diretta

(telecronaca Federico Zancan)

Mercoledì 20 aprile

ore 20.45 Chelsea-Arsenal Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming

su NOW diretta

(telecronaca Paolo Ciarravano)

ore 21 Manchester City-Brighton Sky Sport Football e in streaming su NOW diretta

(telecronaca Nicola Roggero)

Giovedì 21 aprile

ore 20.45 Burnley-Southampton Sky Sport Football e in streaming su NOW diretta

(telecronaca Massimo Marianella)

Di seguito, il programma della 33^ giornata di Ligue 1 su Sky

Mercoledì 20 aprile

ore 19 Monaco-Nizza Sky Sport Football e in streaming su NOW diretta

(telecronaca Gianluigi Bagnulo)

ore 21 Angers-Paris Saint Germain Sky Sport 251 e in streaming su NOW diretta

(telecronaca Andrea Marinozzi)

