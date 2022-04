«Astrosamantha torna nello spazio» la diretta del lancio

La giornata di Focus si apre alle 7.30, con due documentari dedicati.

Ospiti della speciale condotto da Luigi Bignami, un parterre di scienziate e scienziati.

Dopo la diretta-evento, il docufilm inedito «Dossier Elon Musk – Chi è il papà di SpaceX?».

Focus, mercoledì 27 aprile, dalle ore 9.30, racconta – in diretta – il lancio della Crew-4 di SpaceX verso la ISS (International Space Station), con a bordo la nostra Samantha Cristoforetti.

La missione fa parte della ISS Expedition 67, iniziata lo scorso 30 marzo, il cui termine è previsto per il prossimo settembre.

Lo speciale al via dalle ore 9.30 è condotto da Luigi Bignami, con un parterre di scienziate e scienziati. In studio, Cesare Guaita, planetologo e collaboratore del Planetario di Milano, e l’ingegnere Annamaria Piras, di Thales Alenia Space.

In collegamento: Simonetta Di Pippo, ONU (TBC); Roberto Paradiso, storico di Astronautica russa; Vittorio Netti, Paolo Guardabasso, Simone Paternostro, Luca Rossettini, di Mars Planet (dal Deserto dello Utah); Camilla Colombo, Politecnico Milano; Rosa Lasaponara e Nicola Masini, CNR; Paolo Rocca, Università Trento ed ELEDIA; Gianno Biolo, Università di Trieste.

L’occasione è ideale per parlare della ISS e del suo futuro; della Minerva Mission, dedicata alla saggezza; della carriera di @AstroSamantha (nel corso della Missione Minerva, Cristoforetti sarà la leader dell’USOS, United States Orbital Segment, che comprende moduli e componenti americani, europei, giapponesi e canadesi della Stazione spaziale) e delle Harvard Computers.

La giornata di Focus si apre quindi alle ore 7.30, con i doc Il sistema Solare e Ad Astra – Ritratto di Samantha Cristoforetti (8.30). Alle 9.30 inizia la diretta-evento, con le fasi di lancio e volo del razzo Falcon 9 e della navicella Dragon-Freedom realizzati dalla compagna aerospaziale privata,

A seguire, alle 11.30, il docufilm in prima visione assoluta Dossier Elon Musk – Chi è il papà di SpaceX?, che mette in luce la visionarietà dell’imprenditore nato a Pretoria nel 1971.

Alle 17.15, infine, la riproposizione del lancio avvenuto alle 9.52 (ora italiana) dal John F. Kennedy Space Center della NASA, a Cape Canaveral, sull’isola Merritt, in Florida.

Intanto, sulla Casa dell’Umanità nello Spazio – dove convivono pacificamente russi e americani, europei, giapponesi e canadesi – nelle scorse settimane è arrivato il monito del direttore generale dell’Agenzia Spaziale Russa Roscosmos, Dmitry Rogozin: «Ritengo che il ripristino delle normali relazioni tra i partner della ISS e altri progetti congiunti sia possibile solo con la completa e incondizionata revoca delle sanzioni».

Di parere apposto, il ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao, che recentemente ha commentato quanto la Missione Minerva sia un esempio di «cooperazione internazionale, molto importante da stressare in questi giorni». E, a proposito di Samantha Cristoforetti, quanto l’astronauta sia la «dimostrazione di come obiettivi importanti possano essere raggiunti, con coraggio e competenza».

