Arriva il 29 aprile “Trauma” il nuovo album degli Psicologi

Si aggiungono al tour estivo tre nuove date ad Arezzo, Alghero e Versilia

È disponibile dal 29 aprile il nuovo album del duo Psicologi, TRAUMA, prodotto da Bomba Dischi. L’album vede il ritorno di Psicologi sulle scene musicali dopo Millenium Bug, disco d’esordio, e dopo l’uscita dei due singoli “Fiori Morti” e “Sui muri”, che ha raccolto oltre 18 milioni di stream su Spotify.

TRAUMA è il risultato di un nuovo progetto musicale di Lil Kaneki e Drast, con il quale decidono di raccontare le vite delle persone che li circondano e che nei momenti più bui sono delle ancore a cui appoggiarsi, a partire dalla famiglia e dagli amici, ma cercando di rimanere saldi alla realtà di ogni giorno. Racconti di vite diverse raccolti sotto uno stesso pensiero: da un trauma possono esserci anche risvolti positivi.

Il disco incarna le nuove consapevolezze dei due artisti che, attraverso diverse sfaccettature, li porta ad accettare la realtà di tutti i giorni allontanandosi dall’immaginazione tipica del disco d’esordio. TRAUMA è diventato per Psicologi una valvola di sfogo dalla dura realtà vissuta, portandoli ad una nuova maturità che può essere ascoltata in ogni brano.

Gli Psicologi tornano dal vivo a giugno 2022: quindici gli appuntamenti già confermati, a cui si aggiungono tre nuove date al Mengo Music Fest di Arezzo il 06 luglio, il 06 agosto al Festival Abbabula di Alghero, il 09 agosto al Mediceo Live Festival a Seravezza – Versilia. I live saranno l’occasione per Lil Kaneki e Drast di portare in giro per la penisola i loro inni generazionali durante tutta la stagione estiva. Le prevendite sono già aperte e disponibili sul sito psicologi2001.lol

CALENDARIO DATE:

17/06 / Rock in Roma – ROMA

23/06 / Carroponte – MILANO

24/06 / Parco della Musica – Padova

02/07 / Flowers Festival – Collegno (TO)

06/07 / Mengo Music Fest – Arezzo NUOVA DATA

08/07 / Riverock Festival – Assisi (PG)

09/07 / Sequoie x Oltre – Bologna

14/07 / Arena Flegrea – Napoli

15/07 / Luce Festival @ParcoLamaBalice – Bitonto (BA)

30/07 / Indiegeno Fest – Patti Marina (ME)

06/08 / Festival Abbabula – Alghero (SS) NUOVA DATA

08/08 / Zoo Music Festival – Pescara

09/08 / Mediceo Live Festival – Seravezza – Versilia (LU) NUOVA DATA

11/08 – Color Fest – Lamezia Terme (CZ)

20/08 – Parco Gondar – Gallipoli (LE)

26/08 / Nottinarena 2022 @ArenaAlpeAdria – Lignano Sabbiadoro (UD)

27/08 – NoSound Fest – Servigliano (FM)

28/08 / Ama Music Festival – Romano d’Ezzelino (VI)

