Il 10 settembre parte il +grande party di Milano

Dopo l’annuncio di liberato come headliner di venerdì 9 settembre si aggiunge ora la seconda giornata del Milano Rocks

Alle 18:00 di sabato 10 settembre parte il +grande party di Milano

Il dj e producer che ha fatto ballare tutto il mondo con le sue hit

L’artista riferimento della scena urban

Milano Rocks uno tra i festival piu’ attesi finalmente e’ tornato piu’ potente che mai!

Milano Rocks 2022 presenta Martin Garrix, Ghali, Justin Mylo, Room9

Sabato 10 settembre 2022

Milano – Ippodromo Snai San Siro

PREZZO BIGLIETTI:

€ 40,00 + diritti di prevendita

Torna finalmente uno tra i festival più attesi e cool d’Italia: il MILANO ROCKS 2022. Dopo aver annunciato l’unica data di Liberato, il festival di Milano ospiterà sabato 10 settembre 2022, durante la sua seconda giornata, il dj e producer internazionale Martin Garrix, l’artista di riferimento della scena urban Ghali, mentre sarà compito del dj Justin Mylo e del trio di producer Room9 aprire il grande party all’Ippodromo Snai San Siro di Milano.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 11.00 di martedì 12 aprile. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti è aperta dalle ore 11.00 di mercoledì 13 aprile su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it, www.vivaticket.com, MAIL TICKET, TICKET SMS.

