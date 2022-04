Universal Music annuncia l’uscita di Live at Glastonbury 2007, l’iconica performance al Pyramid Stage di Amy Winehouse a Glastonbury 2007, in uscita per la prima volta su vinile il 3 giugno.

L’inimitabile abilità artistica di una delle cantanti più talentuose del Regno Unito di tutti i tempi: questo live set ricco di emozioni sarà pubblicato in Doppio LP su vinile nero e in un’esclusiva edizione su vinile colorato ‘crystal clear’ (disponibile solo per lo shop Online di Universal Music Italia).

L’esibizione del 2007 al leggendario Pyramid Stage è stata la seconda performance di Amy a Glastonbury: un’esibizione che ha permesso al pubblico di innamorarsi completamente della sua musica.

Live at Glastonbury 2007 è un imperdibile tuffo nel passato, che cattura anche gli irriverenti interventi parlati di Amy tra una canzone e l’altra. Questa performance comprende brani tratti dal pluripremiato album Back To Black, tra cui “Tears Dry On Their Own”, “Rehab” e “You Know I’m No Good” così come i primi classici soul come “Monkey Man”.

L’artwork di questa imperdibile edizione include un ricordo della performance della co-organizzatrice di Glastonbury Emily Eavis, che ha così commentato: «Amy Winehouse era una assidua frequentatrice di Glastonbury. Veniva a suonare o, quando non lavorava, ad assistere ai concerti. Ha suonato sotto il caldo torrido e la pioggia battente e ci sono stati tantissimi momenti magici nelle sue esibizioni».

Tracklist:

Side A

1. Addicted

2. Just Friends

3. Tears Dry On Their Own

4. He Can Only Hold Her

Side B

5. Cherry

6. Back To Black

7. Wake Up Alone

8. Love Is A Losing Game

Side C

9. Fuck Me Pumps

10. Cupid

11. Hey Little Rich Girl

12. Monkey Man

Side D

13. You Know I’m Know Good

14. Rehab

15. Me & Mr Jones

16. Valerie

