Il mondo dello sport scende in campo per la solidarietà. ‘United for the heart’ è la serata di beneficenza organizzata da ‘United Onlus’, fondata da Riccardo Calleri, Chiara Geronzi e Alessandro Moggi, per raccogliere fondi a favore della Fondazione IEO-Monzino, presieduta da Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, allo scopo di sostenere il progetto di Ricerca del Centro Cardiologico Monzino sulla morte improvvisa dei giovani atleti.

L’evento si terrà a Milano, lunedì 21 marzo 2022, a partire dalle ore 19.30, presso l’Excelsior Hotel Gallia.

All’evento, che sarà presentato da Carlo Conti e Federica Nargi, interverranno, tra gli altri, l’Assessore Formazione e Lavoro di Regione Lombardia Melania Rizzoli, il presidente della Figc Gabriele Gravina, l’Ad della Lega Serie A Luigi De Siervo, il Ceo della Juventus Maurizio Arrivabene, l’Ad Sport dell’Inter Beppe Marotta, il General manager della Fiorentina Joe Barone, l’Ad del Monza senatore Adriano Galliani, la giornalista Paola Ferrari, e tante altre personalità del mondo dello sport, della politica, dell’impresa, della cultura e dello spettacolo.

Momento clou della manifestazione sarà l’asta di beneficenza di cimeli sportivi, fra i quali le maglie autografate di campioni del calcio nazionali e internazionali.

United Onlus, fondata da Riccardo Calleri, Chiara Geronzi e Alessandro Moggi, è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale nata con l’obiettivo di creare iniziative volte a raccogliere fondi da destinare in beneficenza per progetti di ricerca ed iniziative di solidarietà, coinvolgendo principalmente Istituzioni e personalità del mondo dello sport e in particolare del calcio.

Altre notizie di eventi su Dietro La Notizia.