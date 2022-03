Dal 18 marzo al 3 aprile torna la verve di un cast affiatatissimo, ormai di casa al Martinitt. Una (quasi) giovane, single (più o meno) convinta, si ritrova iscritta a una app per incontri. Tra pretese e pretendenti, il caos si scatena.

Da niente a troppo, la situazione degenera in un vortice di equivoci, bugie e imbarazzi. In una partita pericolosa, a regalare il poker potrebbe essere proprio l’asso mancante, quello dimenticato nella manica.

Non importa quali ruoli interpretino o in quale situazione si calino, che si cimentino in una commedia o in un musical… i performer della compagnia AMO-Attori Momentaneamente Occupati arrivano dritti al pubblico.

Quello del Martinitt, poi, ci si è affezionato. Oltre al recente MORTA ZIA LA CASA E’ MIA, ha applaudito nelle scorse stagioni successi come LA STORIA D’ITAGLIA e TOMORROW MORNING. E ora arriva un’altra sorpresa, firmata La Bilancia: UNA ZITELLA DA SPOSARE. Già il titolo promette grandi risate.

A dirla tutta, il tema, come piace al Martinitt, è serio: un argomento evergreen, declinato però ai tempi nostri e condito di riflessioni accessorie, da cui non si può prescindere in un’epoca che si spaccia per altamente social, ma vanta invece un triste bilancio in fatto di relazioni sociali.

Anche e soprattutto in amore… Senza per forza rimpiangere il baciamano e gli antichi corteggiamenti da sfinimento, qualcosa non torna negli approcci –apparentemente più facili, di sicuro più disinibiti- di oggi. Tra single per scelta, single obbligati e single di ritorno non sembra poi così scontato trovare l’altra metà della mela, né tanto meno si hanno garanzie che non vi si nasconda il baco. C’è da perdere la voglia di mettersi in gioco…

Non sia mai! La protagonista delusa della divertente commedia in arrivo al Martinitt si spaccia per rassegnata, ma le basterà una spintarella da parte di un amico ed eccola, suo malgrado, rimettersi in campo. In più campi, a dire il vero. Tra situazioni comiche, bugie nemmeno troppo ingenue, equivoci continui e dribbling concitati, il gioco comincia a farsi duro. E pericoloso.

Se la pretesa è la felicità, occorrerà sacrificare un pretendente. Una scelta, per quanto difficile, è ormai necessaria, prima che il triangolo amoroso diventi un triangolo d’emergenza. Meglio eliminare gli spigoli e sfatare il mito del 3 numero perfetto. In fondo, 3-2+1 quanto fa? Non resta che scoprirlo, a colpi di risata.

UNA ZITELLA DA SPOSARE – scritto da Maurizio Paniconi e Alessandro Tirocchi, diretto da Marco Simeoli. Con Valeria Monetti, Alessandro Tirocchi, Maurizio Paniconi e Daniele Derogatis. Produzione La Bilancia.

Tutti gli eventi al Teatro Cinema Martinitt si svolgono nel rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza previste dai disciplinari anti-Covid. Sono richiesti Super Green Pass e mascherina Ffp2.

info@teatromartinitt.it,

www.teatromartinitt.it.

Orari biglietteria: lunedì-sabato 10.30-21, domenica 14/21. Parcheggio interno gratuito.

Costi: 26 euro intero (over 65, 18 euro; under 26, 16 euro). Abbonamenti a partire da 70 euro.

Altri articoli di Teatro su Dietro la Notizia