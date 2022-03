Senhit si esibisce al “Barcellona Eurovision Party”

Dopo essere stata l’anno scorso tra i protagonisti dell’Eurovillage Ogae Spain a Madrid, sabato 26 marzo SENHIT si esibirà nuovamente in Spagna al “BARCELONA EUROVISION PARTY”, l’attesa serata del nuovo pre-party eurovisivo che ha già registrato sold out!

L’evento si terrà nella Sala Apolo di Barcellona con tanti iconici ospiti che in questi anni hanno calcato il palco dell’Eurovision Song Contest o che sono attesi per l’edizione 2022 (bcneurovision.com).

Artista poliedrica, cantante, attrice e performer, nata a Bologna ma cittadina del mondo, Senhit vanta performance in tutto il mondo e collaborazioni con artisti del calibro di Benny Benassi, Flo Rida e Steve Aoki. Con il brano “Adrenalina”, portato sul palco dell’Eurovision Song Contest 2021 insieme a Flo Rida e con la direzione artistica di Luca Tommassini, in rappresentanza di San Marino, Senhit ha conquistato un pubblico internazionale!

Infatti, tra i tanti appuntamenti, si è anche esibita al Capodanno di TVP, la principale televisione polacca che ogni anno porta grandi ospiti sul palco in Piazza a Zakopane per la diretta televisiva che accompagna gli spettatori nel nuovo anno! “Adrenalina” ha superato 15 milioni di stream ed è entrata in classifica in 22 Paesi.

Grazie a questo singolo di successo e al Freaky Trip To Rotterdam, il progetto dedicato all’Eurovision che Senhit ha creato insieme a Luca Tommassini durante la pandemia per unire i fan di tutto il mondo, è diventata una delle artiste più conosciute dal pubblico eurovisivo.

A febbraio SENHIT ha debuttato come conduttrice in diretta televisiva al talent show “Una Voce per San Marino”.

Una serata molto seguita, non solo in Italia, in cui l’artista ha presentato insieme a Jonathan Kashanian i cantanti che si sono contesi la possibilità di salire sul palco dell’Eurovision Song Contest (Torino, dal 10 al 14 maggio 2022), in rappresentanza del Titano, e si è esibita con le sue hit.

Il concorso, che è stato in tendenza per una sera su Twitter in Italia, è stato organizzato da San Marino RTV, Media Evolution e Segreteria di Stato Turismo.

È in radio e in digitale “Adrenalina ft. Flo Rida (Steve Aoki remix)”, una nuova veste per il brano già travolgente, che aggiunge energia e fa esplodere il ritornello. Il video (https://youtu.be/4OXGG7mBTZI) è entrato in rotazione sul canale statunitense di MTV. Intanto Senhit è a lavoro sui nuovi brani!

