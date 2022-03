Melody Gardot svela la canzone ‘This Foolish Heart Could Love You’ nell’annunciare l’uscita del suo sesto album realizzato in studio ‘Entre eux deux’, il 20 maggio su etichetta Decca Records.

Dopo il successo di ‘Sunset in the Blue’ (disco d’oro in Francia), Melody unisce le forze con il compositore e pianista Philippe Powell (figlio di Baden Powell) per il suo primo album in duo. Oggi Melody Gardot riceve il prestigioso titolo di Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres, il più alto riconoscimento culturale in Francia.

Sensuale, romantico e intimo, il primo singolo ‘This Foolish Heart Could Love You’ (composto a quattro mani da Gardot e Powell) si accompagna ad un video mozzafiato, prodotto da 24-7 Productions. Diretto dall’astro nascente Beki Mari, che in precedenza ha lavorato con artisti come Rita Ora, Glass Animals, Sigrid, Paloma Faith e Sting, il video è stato realizzato in collaborazione con il Musée Rodin di Parigi.

La complicità dei musicisti è abilmente rappresentata nel video musicale in cui, al posto dei volti di Gardot e Powell, sono protagoniste due nuove stelle della danza: Marie-Agnès Gillot insieme alla sua controparte maschile Germain Louvet (de L’Opera Garnier).

Offrendo un approccio minimalista unico, l’album di dieci canzoni è una vasta architettura costruita solo su voce e pianoforte (accordato a 432hz, come già nell’album di Melody Gardot “Currency of Man”).

In particolare, è anche la prima volta che Melody invita qualcuno a prendere il suo abituale posto al timone del pianoforte per tutta la durata della registrazione: in tutto l’album è Philippe Powell (che Gardot chiama con ammirazione “The Bill Evans of Brazil”) ad essere chino sui tasti.

L’alchimia della collaborazione tra Powell e Gardot fa sì che molte delle canzoni sembrino uscite direttamente dal Great American Songbook. Ma a tratti può sembrare il contrario, e si potrebbe altresì affermare che in questi nuovi standard vi sia un tocco gershwiniano in quello che potrebbe essere simmetricamente chiamato il “grande canzoniere francese” (non solo per la lingua cantata).

Gardot spiega: “Se dovessi riassumere il disco in poche parole, direi che questo disco è una danza tra due persone che amano e apprezzano le stesse cose: poesia profonda e melodie solide” spiega Gardot. “Il titolo ‘Entre eux deux’ (liberamente traducibile come “tra voi due”) è veritiero: è uno sguardo nel mondo di due artisti che si inseguono davvero l’un l’altro… speriamo che succeda lo stesso a chi ascolta”.

Philippe Powell aggiunge: “Questo disco è il regalo più meraviglioso che un pianista-compositore possa sognare. Scrivere e prodursi in duo con una delle grandi artiste del nostro tempo è la più straordinaria esperienza musicale che abbia mai avuto. Sono profondamente grato a Melody: per il suo amore, la sua fiducia, la sua guida, per aver tirato fuori il meglio di me, e anche per lo sforzo e le tante, tantissime ore di duro lavoro che hanno portato a questo bellissimo disco”.

‘Entre eux deux’ è uno scrigno di canzoni magnificamente realizzato, in cui sono in luce entrambi gli artisti nel doppio ruolo di compositori e interpreti. La voce suadente di Melody, la consumata tecnica pianistica di Powell e un’intesa telepatica tra due protagonisti tanto diversi quanto affiatati ne fanno, già da ora, un classico.

Track listing:

1. This Foolish Heart Could Love You

2. What Of Your Eyes

3. Plus Fort Que Nous

4. À La Tour Eiffel

5. Fleurs Du Dimanche

6. Samba Em Prelúdio (Un Jour Sans Toi)

7. Perhaps You’ll Wonder Why

8. Recitativo

9. Ode To Every Man

10. Darling Fare Thee Well

