Per celebrare il suo attesissimo nono album in studio “Higher” in uscita questo venerdì, Michael Bublé, superstar mondiale pluripremiata ai Grammy’s e ai Juno Awards e artista multi platino, lancia oggi “Higher Radio”, uno speciale show radiofonico esclusivo che andrà in onda su Apple Music Hits.

Episodi

​​Nei primi due episodi di Higher Radio, Bublé condivide le sue 24 performance vocali preferite di tutti i tempi, con emozionanti aneddoti personali sulla musica che lo ha influenzato e definito come artista. Racconta ad Apple Music di quando ha ascoltato Mariah Carey per la prima volta, dell’intramontabilità di “Bohemian Rhapsody” dei Queen, di aver pianto a dirotto ascoltando Bruno Mars, del perché Sam Cooke è la più grande voce nella storia della musica, della canzone di Ed Sheeran che vorrebbe aver scritto e di molto altro.

Nel terzo e ultimo episodio che andrà in onda venerdì 25 marzo, Bublé celebrerà l’uscita del suo primo album in studio dopo tre anni, dando ai fan l’opportunità di sbirciare il dietro le quinte del progetto, il suo approccio alla scrittura delle canzoni, le collaborazioni e altro ancora.

Il commento di Bublè

“Sono così fortunato di poterlo fare”, dice Bublé nell’episodio inaugurale di Higher Radio. “Ho selezionato personalmente per voi 24 delle mie performance vocali preferite di tutti i tempi da ascoltare. Non è stato facile arrivare a questa lista. Ho faticato ed è stato molto difficile per me. Volevo assicurarmi di essere davvero autentico e coerente quando raccontavo quali fossero secondo me le più grandi performance vocali”.

I primi due episodi di Higher Radio sono ora disponibili per lo streaming on-demand in qualsiasi momento con un abbonamento a Apple Music su apple.co/_HigherRadio. Il primo episodio andrà in onda anche su Apple Music Hits oggi, 21 marzo, alle 22.00.

La programmazione di messa in onda di ‘Higher Radio’:

Episodio 1: in onda lunedì 21 marzo alle ore 22:00

Episodio 2: in onda martedì 22 marzo alle ore 22:00

Episodio 3: in onda venerdì 25 marzo alle ore 22:00

