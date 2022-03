Gara di solidarietà al Teatro Comunale di Ferrara: al via la vendita dei biglietti da mercoledì 22 marzo per Giselle (5 aprile), Il lago dei cigni (9 aprile) e Alice in wonderland (5 maggio)

Tre gli spettacoli al Teatro Abbado, tra aprile e maggio, con protagoniste due compagnie ucraine che si trovavano in tournée al momento dello scoppio della guerra nel proprio Paese.

Il Teatro di Ferrara farà da apripista all’arrivo in Italia dell’Ukrainian Classical Ballet, che riunisce i migliori solisti e ballerini provenienti dai principali teatri nazionali dell’Ucraina. La compagnia, che era in tour in Francia, nelle ultime settimane è stata ospitata a Parigi.

I 50 artisti rimarranno per una settimana nella città estense. Già attiva la gara di solidarietà partita da Ferrara: altri 10 teatri, infatti, hanno aderito al progetto e ospiteranno le loro performance. Dopo il successo dello scorso 8 marzo al Comunale, torna anche la compagnia di circo-teatro Elysium di Kiev.

Tre spettacoli di danza per sostenere gli artisti ucraini. La Fondazione Teatro Comunale di Ferrara apre le vendite da domani, 23 marzo, per gli spettacoli di “Il Teatro per l’Ucraina”, progetto di solidarietà che con tre date – 5 e 9 aprile e 5 maggio – intende aiutare due compagnie ucraine, l’Ukrainian Classical Ballet e il Circus-Theatre Elysium di Kiev, che allo scoppio del conflitto russo-ucraino si trovavano in tournée fuori dal proprio Paese e che ora, a causa della guerra, sono impossibilitate a tornare.

Entrambe hanno chiesto solidarietà al teatro ferrarese per portare avanti il loro lavoro e sostenere così gli artisti coinvolti e le loro famiglie, seppur nelle inimmaginabili avversità, in questo drammatico momento.

Biglietti da 13 a 38 euro per Giselle e Lago dei cigni, e da 13 a 39 euro per Alice in Wonderland. Sono previste riduzioni per senior (over 65), under 30 e abbonati alla stagione di danza e lirica 2019/2020 e gruppi. Attiva è anche la promozione per le famiglie: per Il lago dei cigni e per Alice in wonderland, per i bambini e ragazzi fino ai 12 anni il costo è di 10 euro (tutti i settori eccetto il loggione) con prezzo dedicato per gli adulti accompagnatori. Per accedere è obbligatorio il Green Pass rafforzato e l’utilizzo della mascherina FFP2.

Informazioni e vendite: 0532.202675 e biglietteria@teatrocomunaleferrara.it e sul sito www.teatrocomunaleferrara.it. Biglietti acquistabili anche sul circuito Vivaticket.it

Orari di apertura della Biglietteria in corso Martiri della Libertà 21 (Ferrara): martedì e mercoledì ore 16-19; giovedì, venerdì e sabato: ore 10-12.30 e 16-19. Lunedì, domenica e festivi: chiuso. Nei giorni di programmazione serale: apertura sino ad inizio spettacolo. In caso di programmazione nei giorni di chiusura o in giorni festivi apertura da un’ora prima della rappresentazione

