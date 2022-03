Dopo averci fatto recentemente immergere nelle “POZZANGHERE”, adesso ci tende una mano per mostrarci il suo mare meraviglioso racchiuso nel nuovo progetto discografico “TURISMO SENTIMENTALE”, fuori ovunque venerdì 1° aprile.

Sul progetto in arrivo Il Solito Dandy racconta: “Canzoni sentimentali, decadenti, surreali dal sapore di mare, come un disco fuori tempo di musica italiana che sul giradischi crea delle onde e pian piano allaga le crepe sul pavimento di marmo della basilica. ‘Turismo Sentimentale’ è l’idea di una vita frammentata tra archi e monumenti, batterie rotte e statue barocche, tra chitarre scordate e le rose dei rosari. Un sentimentalismo da poveri per chi vive in una città che continuamente perde pezzi e guardando i tramonti e le nuvole riesce comunque a commuoversi, o almeno, a sognare con leggerezza”.

L’annuncio è accompagnato dall’uscita del video di “POZZANGHERE” (https://IlSolitoDandy.lnk.to/Pozzanghere; Neverending Mina/Artist First), online da oggi al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=5RcTF7Tsdag.

Nel video, diretto da Valerio Desirò, viene evidenziata la filosofia di tutto questo viaggio onirico. In un grande elogio alla fantasia, con atmosfere e omaggi tra il finale de La Dolce Vita di Federico Fellini, la commedia italiana ed Il Settimo Sigillo di Ingmar Bergman. Tornano a fargli compagnia in questa avventura il fidato Uomo Blu, la Donna Aragosta, l’Angelo Dorato e il Clown Gentile.

