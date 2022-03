Teatro dell’Elfo: dal 22 marzo in scena due spettacoli

Dal 22 marzo avremo in scena due spettacoli al Teatro dell’Elfo.

22 marzo > 10 aprile | sala Fassbinder, Elio De Capitani, Angelo Di Genio e Carolina Cametti sono protagonisti di LIBRI DA ARDERE, di Amélie Nothomb, regia Cristina Crippa, produzione Teatro dell’Elfo.

Uno spettacolo del 2006, un successo riallestito con un nuovo cast nel 2018, torna in scena in questa stagione. Nulla faceva presagire che questo testo di Amélie Nothomb (l’unico scritto per il teatro), ambientato in una città dell’est Europa stretta nella morsa finale di un assedio, sarebbe stato drammaticamente attuale.

«Non pensavamo, non potevamo pensare a Kharkiv o a Kiev quando abbiamo deciso di riportare in scena questo long seller dell’Elfo», dicono Cristina Crippa ed Elio De Capitani. «Pensavamo, come nel 2006, al lungo assedio di Sarajevo (e forse anche l’autrice si ispirava a quello).

Ma una città semidistrutta, la vita sotto i bombardamenti, il freddo terribile e la fame ora non sono un ricordo lontano, sono vita di tutti i giorni per tante persone, a due ore di volo da noi, e sempre qui, in Europa».

22 > 27 marzo | sala Bausch, Kronoteatro e Manici d’amore, LA FABBRICA DEGLI STRONZI, produzione Kronoteatro, Teatro Nazionale di Genova

Teatro dell’Elfo – Corso Buenos Aires, 33, 20124 Milano MI

www.elfo.org

Per altre notizie relative al tema Teatri Dietro la Notizia