La Roswell Recordings è orgogliosa – e, onestamente, anche un po’ spaventata – di confondere i confini tra la realtà e la fantasia più oscura pubblicando l’omonimo EP di debutto dei DREAM WIDOW, da oggi disponibile in digitale (https://foofighters.lnk.to/DreamWidow)!

L’EP “Dream Widow” (titolo che ricorda il nome di un classico cantante black metal) è l’oscuro progetto di Dave Grohl (voce, chitarra, basso e batteria) e del chitarrista Jim Rota dei Fireball Ministry.

Accompagnati in alcuni brani dai tastieristi Rami Jaffee e Oliver Roman, Grohl e Rota portano avanti questo diabolico progetto che ha preso vita con la pubblicazione del brano “March of the Insane“.

Tracklist:

1. Encino

2. Cold

3. March of the Insane

4. The Sweet Abyss

5. Angel With Severed Wings

6. Come All Ye Unfaithful

7. Becoming

8. Lacrimus dei Ebrius

Il nome e la leggenda dei Dream Widow saranno familiari a coloro che hanno riso e urlato guardando il film horror-comedy dei Foo Fighters “Studio 666”.

Nel film, i Foo Fighters tentano di registrare il loro ultimo album nella stessa casa in cui i leggendari (e immaginari) Dream Widow sono andati incontro a una fine tragica e prematura, con conseguenze esilaranti e orribili.

I Foo Fighters sono attualmente in tour in Nord America. Arriveranno anche in Italia il 12 giugno a I-Days Milano, uno dei maggiori Festival italiani ed europei che tornerà nell’estate 2022 all’Ippodromo Milano Trenno. Info e biglietti su: https://idays.it

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia