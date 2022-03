A dieci anni dall’uscita del suo affascinante album Recomposed, il pionieristico compositore Max Richter torna nel mondo sonoro delle Quattro Stagioni di Vivaldi. Registrato con la violinista Elena Urioste e i musicisti di Chineke! Orchestra, The New Four Seasons vede Richter creare una nuova versione di Recomposed per strumenti d’epoca, utilizzando corde di budello e sintetizzatori vintage per creare un “suono più grintoso e più punk rock”.

Il nuovo album sarà pubblicato da Deutsche Grammophon il 10 giugno 2022, preceduto da brani di prova tra cui “Spring 1” (https://umi.lnk.to/5oAqIMvT). Richter e Chineke! si esibiranno anche insieme dal vivo per la prima volta giovedì 16 giugno in un esclusivo concerto all’aperto a Londra “Live at Chelsea”, con i biglietti in già in vendita.

Pubblicato nell’estate 2012, la rielaborazione del capolavoro barocco realizzata da Richter ha raggiunto la vetta delle classifiche classiche in 22 paesi.

Prendendo un’opera che aveva sempre amato ma che secondo lui aveva perso il suo impatto a causa della sovraesposizione, il compositore ha intrapreso quella che ha definito “una missione di salvataggio personale” e ha intrecciato il DNA musicale di Vivaldi in qualcosa di fresco ed eccitante.

Recomposed continua ad attrarre nuovi ascoltatori attraverso il suo utilizzo nelle colonne sonore di serie TV di successo tra l’Amica geniale, Bridgerton e The Crown, che insieme hanno visto gli stream di “Spring 1” triplicati dopo la messa in onda. È stato anche utilizzato in Chef’s Table, Orphan Black e The Current War.

È presente nei programmi dei concerti in tutto il mondo, per non parlare dei preferiti del suo utilizzo da parte di ballerini, pattinatori sul ghiaccio, attori, registi, stilisti e altro ancora. “Spring 1” è una delle tracce preferite dal nuotatore olimpico Adam Peaty, così come da Christine & The Queens che l’hanno descritta come “il miglior brano di cui innamorarsi” e Diddy che l’ha definita la sua “musica a tema”.

Dopo aver eseguito Recomposed dal vivo molte volte nell’ultimo decennio, Richter è stato ispirato dagli strumenti d’epoca a reimmaginare il lavoro per intraprendere “un nuovo viaggio attraverso il testo usando i colori di Vivaldi“.

The New Four Seasons applica una tavolozza barocca alla partitura in cui trasforma o sovverte frammenti dei quattro concerti per violino originali rifrangendoli attraverso diversi prismi musicali, ruotandoli in forme e colori diversi e avvolgendoli in impostazioni orchestrali completamente diverse.

Richter ha rivisitato anche l’elettronica, in questo caso optando per i sintetizzatori Moog degli anni ’70 – “l’equivalente degli Stradivari”. Alla domanda sulla differenza di suono tra le corde moderne e quelle d’epoca, ride: “Ho sentito qualcuno dire che è la differenza tra il burro di arachidi liscio e il burro di arachidi croccante, un paragone azzeccato!”



TRACKLIST

1. Spring 0

2. Spring 1

3. Spring 2

4. Spring 3

5. Summer 1

6. Summer 2

7. Summer 3

8. Autumn 1

9. Autumn 2

10. Autumn 3

11. Winter 1

12. Winter 2

13. Winter 3

LP

SIDE A: 1-7

SIDE B: 8-13

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia