“Club Azur”, il nuovo album pubblicato da Kungs

Il dj e producer francese KUNGS ha pubblicato il suo nuovo album di inediti “CLUB AZUR”, composto da 11 tracce che immortalano il suono vibrante, solare e dance che ha contraddistinto l’artista negli ultimi anni. Molte tracce esplorano un sound moderno, accattivante e immediato che rimanda alla musica disco italiana.

L’album include il singolo “Never Going Home”, giunto alla #7 della classifica globale di Shazam e terzo brano più suonato dalle radio italiane del 2021 (certificato Doppio Platino nel nostro Paese). “Never Going Home” ha scalato tutte le classifiche e il suo grande successo ha sedotto persino le stazioni radio dance negli Stati Uniti. Il brano si è piazzato al 7° posto nella classifica global di Shazam e al 3 ° posto nelle classifiche elettroniche.

Nel disco troviamo anche “Lipstick” (top10 in radio in Italia per tre mesi), “Regarde-Moi” e l’ultimo singolo “Clap Your Hands”, già top10 in radio nel nostro Paese. Le tracce ad oggi contano oltre 371 milioni di stream solo su Spotify.

Nel disco non mancano le collaborazioni: dai tedeschi Boyz Noize nel brano “Fashion” che contiene un sample dei The Flirts, Victor Flash in “Quanto Tempo”, gli statunitensi The Knocks nella traccia funky disco “People” e il duo elettronico di Miami Good Times Ahead in “Without You”. Chiude il disco “Paris”, un’ode alla città natale di Kungs.

In Francia e in tutto il mondo Valentin Brunel AKA KUNGS è diventato il nuovo volto della musica elettronica d’oltralpe grazie al suo brano, un vero successo internazionale, “This Girl” (4 volte Platino in Italia). Per questo, nel 2016, è stato l’artista francese più shazzammato al mondo.

Nel 2020, dopo essersi esibito in live e dj set in tutto il mondo con apparizioni di rilievo nei più prestigiosi festival internazionali (Coachella, Lolapalooza, Tomorrow Land, Ultra Music Festival, Summer Sonic…) per far fronte alla pandemia globale KUNGS ha dato forma a un vero e proprio “digital club” chiamato “Club Azur”.

Ad oggi conta oltre 5 miliardi di stream sulle piattaforme e di recente ha realizzato un remix della hit globale di Dua Lipa, “Don’t Start Now” che ha totalizzato oltre 10 milioni di stream su Spotify.

Tracklist “Club Azur”

Zebulon Fashion with Boysnoize Never Going Home Clap Your Hands Quanto Tempo with Victor Flash Lipstick Lullaby People with The Knocks Regarde-moi Without you with Good Times Ahead Paris

Facebook | Twitter | Instagram | Tik Tok

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia