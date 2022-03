È uscito venerdì 18 marzo, “Motomami” (https://motomami.lnk.to/ROSALIA – Sony Music), il nuovo album di inediti dell’artista, produttrice e cantautrice da MILIONI di stream e vincitrice di un Grammy Award e di 8 Latin Grammy Awards ROSALÍA.

Online il videoclip del brano “CANDY” al seguente link: https://youtu.be/MkR7NC-HNCA.

“MOTOMAMI” è un album che va fuori dagli schemi che accompagna l’ascoltatore in un viaggio musicale seducente e sfaccettato in grado di offrire un autoritratto di una giovane donna forte, innovativa e orgogliosamente femminile.

Queste le dichiarazioni di Rosalía, estratte dalla sua recente intervista con Rolling Stone: «In questi ultimi 3 anni ho voluto concentrare le mie energie per dare a questo album un senso di rischio ed eccitamento. Tutto in questo disco è stato creato da zero. Concettualmente, dal punto di vista dei testi, è l’album più personale che abbia mai fatto. Mi sono sempre considerata una narratrice e “Motomami” è la storia più intima che io abbia mai raccontato. Nella mia testa, “Motomami” è il ritratto di una figura femminile che si costruisce, e c’è dualità. Il disco è strutturato in due energie contrastanti. “Moto” significa “forte” e si riferisce all’aggressività, mentre “mami” alla fragilità. C’è anche del senso dell’umorismo e dell’ironia».

Questa la tracklist dell’album: “SAOKO”, “CANDY”, “LA FAMA”, “BULERÍAS”, “CHICKEN TERIYAKI”, “HENTAI”, “BIZCOCHITO”, “G3 N15”, “MOTOMAMI”, “DIABLO”, “DELIRIO DE GRANDEZA”, “CUUUUuuuuuute”, “COMO UN G”, “Abcdefg”, “LA COMBI VERSACE”, “SAKURA”.

Instagram | Facebook | Twitter

