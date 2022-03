Cara torna oggi con il nuovo singolo “Preferisco te”

L’artista pop rivelazione degli ultimi anni CARA torna mercoledì 30 marzo con il nuovo singolo “Preferisco te” feat. Chadia Rodriguez (Polydor/Universal Music), già disponibile in presave.

“Preferisco te”

“Preferisco te” è una dichiarazione d’amore 3.0, un brano tutto al femminile, energico, che esprime la libertà e la spensieratezza della generazione Z. CARA come sempre gioca con le parole e arricchisce il testo di riferimenti al pop e all’arte, raccontando quel gioco iniziale fatto di allontanamenti e avvicinamenti continui, che inevitabilmente si instaura con la persona che ci ruba il cuore.

Lo spirito di squadra che l’artista ha sempre dimostrato si evince anche in questo brano, in cui la sua voce delicata e ipnotica si alterna perfettamente a quella graffiante di Chadia Rodriguez, che con le rime schiette e taglienti, quelle con cui ha riscritto le regole del rap italiano, dona al brano ancora più grinta. Due artiste e giovani donne molto diverse ma allo stesso tempo accomunate dalla stessa determinazione e dalla stessa voglia di far sentire la propria voce, consapevoli di cosa vogliono nella vita e pronte a lasciare il segno nel mondo della musica.

«L’intimità è una sfida. Ti sfido a starmi vicino, ma se ti avvicini troppo sarò io la prima a scappare. “Preferisco te” è un gioco in cui nessuno vince: ci si ferisce tenendosi stretti e, allo stesso modo, ci si ferisce allontanandosi»

Con “Preferisco te” CARA dimostra ancora una volta una grande trasversalità musicale e di saper spaziare toccando registri stilistici e tematici molto eterogenei. Dopo aver colpito il pubblico con brani caratterizzati da una profondità e una capacità di autocoscienza assai rare per una giovane ragazza di vent’anni, l’artista torna questa volta in una veste più leggera e irriverente, dimostrando di non aver paura di mostrare nuovi lati della sua eclettica e poliedrica personalità.

Biografia

Anna Cacopardo, in arte CARA, è una giovane artista di 20 anni originaria di Crema. Appassionata di musica sin da bambina, frequenta l’istituto musicale Folcioni di Crema, nelle sezioni canto e pianoforte, e matura uno spiccato interesse per il cantautorato italiano (ascolta artisti come Lucio Dalla e Fabrizio De André) e per il pop internazionale (come Michael Jackson, Jessie Reyez e Twenty one Pilots). Nel 2017 partecipa al Tour Music Fest di Mogol a Roma, dove arriva in semifinale con un suo brano inedito, e all’Area Sanremo Tour 2017, dove si aggiudica il titolo di finalista.

Dopo l’esordio con il brano “Mi Serve”, il suo primo singolo con l’etichetta Polydor, nel 2020 si fa conoscere come una delle cantanti più promettenti dello scenario pop attuale grazie alle canzoni “Mi serve RMX” feat. Samuel Heron e “Le feste di Pablo” con Fedez, ad oggi Disco di Platino con quasi 25 milioni di stream. Nel novembre dello stesso anno pubblica il suo ep d’esordio “99”, che contiene anche i brani “Lentamente”, uscito a luglio 2020, e la focus track “Tevere”.

Il 2021 si apre invece con “Il primo bacio”, un brano che racconta le esperienze e le storie quotidiane in cui si rispecchiano i ventenni della sua generazione. L’artista partecipa poi al brano estivo “Que tal” di Boro Boro, uscito a giugno, un vero e proprio inno alla spensieratezza.

Nel 2020 CARA è stata inclusa anche nella rosa degli artisti emergenti selezionati per “Radar Italia”, il programma globale lanciato da Spotify per supportare i nuovi talenti.

