Il Love Sharing Festival di teatro e cultura nonviolenta si prepara a vivere la sua settima edizione, prevista per l’autunno 2022 e apre le porte a compagnie e associazioni di teatro contemporaneo di ogni genere e tipologia, artisti visivi (pittura, scultura, fotografia, illustrazioni), ricercatori, musicisti e danzatori provenienti da tutto il mondo.

Il tema prescelto per l’ultima edizione della manifestazione organizzata dalla compagnia Theandric Teatro Nonviolento è Equilibri vitali: limiti, confini, soglie.

Siamo esseri finiti ma l’infinito ci attraversa, gli apparteniamo. Ciò che possiamo stabilire sono confini provvisori, labili e porosi. Non siamo definiti da limiti ma da equilibri precari, mai stabili, sempre in via di definizione. In prospettiva diacronica, ciò che cambia è la consapevolezza dell’estensione di questi limiti: dal “conosci te stesso” di Socrate al superuomo di Nietzsche, dalla fisica classica a quella quantistica, dalla biologia all’ecologia della mente, dalla democrazia greca alle amministrazioni burocratiche post-moderne.

Oggi più che mai l’equilibrio e la consapevolezza sono messi in crisi dalla velocità del processo di trasformazione, di ri-definizione del finito. All’interno dell’essere umano nell’esplorazione delle risorse ancora sconosciute di corpo e mente, all’esterno nella loro estensione attraverso la tecnologia.

Dall’interazione dei due processi emergono innumerevoli equilibri e disequilibri vitali, che si possono apprezzare sia in un singolo, in un dato momento e luogo, sia nella società e nei suoi ambiti, sia nella comunicazione e nella politica.

La poesia, l’arte, la scienza, la comunicazione, ciascuno di noi, quali equilibri e disequilibri vive? Qual è la tua bussola per navigare tra Universi e Multiversi, e non perderti? Che posto hanno nella tua vita, la tecnologia e la creatività?

Compagnie, associazioni e artisti, ricercatori, volontari sono invitati a presentare le proprie candidature entro il 30 aprile 2022 compilando l’apposito modulo online : bit.ly/BandoLoveSharing22

