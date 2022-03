Associazione Amici della Biblioteca di Novate per la poesia

Per la Giornata internazionale della poesia, lunedì 21 marzo 2022, l’associazione Amici della Biblioteca, presenta la IX edizione di “Serata in poesia”.

Alle ore 21 in Villa Venino, alcune giovani lettrici proporranno testi dedicati al tema “Le stagioni della vita” . Nelle precedenti edizioni, si è parlato di temi come l’amicizia, la vita, il viaggio, questa volta la riflessione riguarda il tempo.

Il tempo della vita collegato alle stagioni: primavera come infanzia, estate come gioventù, autunno come età della maturità e inverno come età della saggezza Le letture saranno accompagnate da fotografie gentilmente concesse da Franco Fratini.

L’accesso alla serata di poesia è consentito solo con Green Pass rafforzato

Amici della Biblioteca

