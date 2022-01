Livigno in pista per una vacanza attenta

Dal 25 dicembre, oltre al Green Pass, è obbligatorio l’uso della mascherina FFP2 per accedere agli impianti coperti ovvero cabinovie, funivie, funicolari e seggiovie con cupola chiusa.

Al seguito di questo provvedimento, APT Livigno insieme al Comune di Livigno ha distribuito gratuitamente al pubblico, 3.500 mascherine FFP2 confermando il proprio impegno nella lotta contro il Coronavirus.

L’iniziativa, con il supporto delle Forze dell’Ordine, si è svolta dalle 10 alle 12 presso le quattro cabinovie Cassana, Sitas, Carosello 3000 e Mottolino, e in serata dalle 16 alle 18 presso il centro e le piazzole degli autobus.

Un nuovo appuntamento è previsto per oggi,2 gennaio.

Contribuendo all’osservanza delle nuove regole, Livigno fornisce un servizio importante, volto non solo alla salvaguardia della salute di visitatori e residenti, ma volto, allo stesso tempo, alla ripresa di un settore già duramente colpito dalle restrizioni dello scorso anno, incoraggiando in questo modo l’attività sciistica in sicurezza.

A questo proposito, gli impianti di risalita si impegnano a fornire la mascherina obbligatoria al prezzo calmierato di 1 euro.

Un’iniziativa dai risvolti sociali che si unisce alla missione dei Ragazzi on The Road che, fino al prossimo 5 gennaio, scendono in campo insieme alla Polizia Locale e agli operatori del 112, per la prevenzione e il rispetto anche delle norme anti-contagio e la promozione della vaccinazione.

