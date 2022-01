Immanuel Casto: rinvio data Alcatraz all’estivo del Magnolia

A causa delle recenti disposizioni governative, il concerto di IMMANUEL CASTO (più guest Karma B) previsto per il 6 gennaio all’Alcatraz di Milano viene rinviato a domenica 12 giugno in una nuova location outdoor, il Magnolia, al fine di garantire al pubblico maggiori sicurezze sul regolare svolgimento dell’evento. I biglietti rimangono validi per la nuova data, senza necessità di cambio.

Bisognerà aspettare ancora qualche mese per il ritorno live del CASTO DIVO che, dopo il singolo D!CKPIC, uscito il 18 giugno, e la recente collaborazione con le KARMA B nel brano PIENA (entrambi usciti per Freak&Chic), trasformerà il live in un una vera e propria festa.

Sarà anche l’occasione per celebrare i dieci anni di ADULT MUSIC, disco della consacrazione del suo manifesto porn groove in chiave pop, che con Escort 25 divenne un vero e proprio slogan, provocatorio e irriverente, contro il perbenismo nel dibattito pubblico.

