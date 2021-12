“Tutt* stran*”: nuovo singolo di Chadia Rodriguez

Sarà disponibile da venerdì 10 dicembre, “Tutt* stran*” (Epic/Sony Music Italy/Yalla Movement), il nuovo singolo di Chadia Rodriguez prodotto da Big Fish, già disponibile in presave.

“Tutt* stran*” è un inno alla libertà, un’esortazione a essere sé stessi senza timore di sentirsi strani o giudicati: accettare e vivere la diversità propria e degli altri, riconoscendola come forma di ricchezza, è infatti il passpartout per sentirsi liberi e vivere la propria identità a fondo, senza alcun tipo di paura.

Il nuovo brano, giunge a pochi mesi dalla pubblicazione del singolo “Non mi uccidere”, tra i brani della colonna sonora dell’omonimo film di Andrea De Sica con protagonista Alice Pagani.

Ribelle, libera e anticonformista, Chadia Rodriguez ha inoltre dimostrato di essere un’artista a 360° e di sapersi cimentare in più ambiti. La rapper è infatti la conduttrice del talk show “Sex, Lies and Chadia”, disponibile su Discovery+ dal 04 dicembre, in cui, con la grinta e la forte personalità che l’ha da sempre contraddistinta, nella musica come nella vita, interagisce con il pubblico discutendo di sesso senza ipocrisie, filtri o paure, dando vita a una conversazione tutta al femminile, alla ricerca di risposte non banali per un pubblico di giovanissimi e adulti.

