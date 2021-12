Domani, lunedì 20 dicembre, dalle ore 17.25 su Canale 5, prende il via “Pomeriggio Cinque News”, programma di approfondimento targato Videonews, condotto da Simona Branchetti, in onda dal lunedì al venerdì. Tante le notizie, i collegamenti, gli approfondimenti e gli ospiti per un’informazione in diretta precisa e puntale.

“Pomeriggio Cinque” con Barbara d’Urso tornerà in onda dopo le festività, lunedì 17 gennaio 2022.

Pomeriggio Cinque News

