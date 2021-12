Sky Arte presenta “Il mio nome è Leggenda”

Primo episodio: Giovanni Aldini – Frankenstein

“Frankenstein sono io”

Secondo episodio: Helen Kane – Betty Boop

“La ragazza del Boop-Boop-a-doop”

In onda martedì 7 dicembre 2021 dalle 21.15 su Sky Arte

Disponibile anche On demand e in streaming su NOW

Al via Il mio nome è Leggenda, la nuova produzione originale Sky Arte con Matilda De Angelis ideata e realizzata da Bottega Finzioni. La prima puntata andrà in onda martedì 7 dicembre 2021 alle 21:15 su Sky Arte: protagonista la storia di Giovanni Aldini, scienziato bolognese dal quale la nota scrittrice Mary Shelley ha preso ispirazione per la figura del dott. Frankestein. La serie, grazie alle parole e alla narrazione dell’attrice bolognese Matilda De Angelis, esplora le storie vere di illustri sconosciuti dai quali sono nati alcuni dei personaggi più noti dell’immaginario collettivo contemporaneo.

