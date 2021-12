Proseguono gli appuntamenti allo SPIRIT DE MILAN (via Bovisasca, 59, Milano), la cattedrale in cui si incontrano la cultura swing e la passione per la bellezza e la tradizione, alla riscoperta del fascino di Milano e della “milanesità.

Questi i prossimi appuntamenti:

Sabato 4 dicembre allo Spirit vi aspetta la “Holy Swing Night”, con la direzione artistica di Mauro Porro (ingresso a pagamento). Sul palco i Blind Rats, band che prende ispirazione dai grandi gruppi vocali degli anni ‘30 e ‘40 come i Mills Brothers o i nostrani Quartetto Cetra, ma con un portamento ritmico che richiama alla memoria Nat King Cole trio o Slim Gaillard.

Domenica 5 dicembre il locale meneghino aprirà alle 12 e, dopo il pranzo della domenica, il pubblico potrà allietarsi con un po’ di canzoni milanesi in stile osteria.

Alle 17.30 lo Spirit ospiterà, in attesa della Prima della Scala, lo spettacolo “Macbeth Unplugged”: si alterneranno momenti comici, lirici e drammatici in cui il pubblico è coinvolto direttamente e accompagnato dagli attori all’interno dei segreti nascosti tra le righe di questo grande classico shakespeariano (ingresso gratuito previa prenotazione al seguente link: https://spiritdemilan.it/macbeth/).

Alle 22, invece, “Spirit In Blues” con Umberto Porcaro Trio, che in 30 anni ha girato il mondo e ha suonato con i più grandi artisti blues internazionali. Opening act Diego Geraci (ore 21).

Lunedì 6 dicembre il locale rimarrà chiuso.

Martedì 7 dicembre Spirit de Milan ospita la Prima diffusa del Teatro alla Scala a partire dalle 16:30, con una guida all’ascolto a cura di Accademia Teatro alla Scala. Alle 18, invece, inizia la diretta.

Alle 22 appuntamento settimanale con “CA.BAR.ET BOH.VISA. MILANO 5.0 – Musica e cabaret fuori dagli schermi” con protagonisti Rafael Didoni, Folco Orselli, Germano Lanzoni, Walter Leonardi e Flavio Pirini che allo Spirit de Milan hanno trovato casa e voglia di fare squadra, mescolando risate e malinconie, nonsense e profondità (in onda anche sullo SpiritoPhono tutti i martedì alle 19:30).

Mercoledì 8 dicembre il concerto di Alberto Trevisan & The Movin Forward Band, un viaggio musicale dal blues alla disco music, dal soul al pop, dal reggae al latin.

Giovedì 9 dicembre serata “Barbera & Champagne” con i Ciaparatt, giovane trio musicale che propone dal vivo un raffinato repertorio della canzone popolare milanese rivisitando in questo stile famose canzoni del genere, da Gaber a Jannacci, Cochi e Renato e Dario Fo.

L’atmosfera vintage tipica dello SPIRIT DE MILAN è custodita nei suoi 1500 mq: lo Spirit de Milan non è solo musica dal vivo, risate e divertimento, ma anche buona cucina (tutto, ovviamente, nel rispetto delle norme di sicurezza)

Lo Spirit de Milan è aperto dal martedì alla domenica dalle 19:30 alle 01:00 (il venerdì e il sabato fino alle 02:30). Per cenare alla “Fabbrica de la Sgagnosa”, è fortemente consigliata la prenotazione utilizzando il form online o chiamando il numero 3667215569.

Prenotazioni cena: https://spiritdemilan.it/per-prenotare/

Numero attivo tutti i giorni dalle 15:00 alle 19:00, inviando anche un sms, 366 7215569.

Informazioni e prenotazioni: festeggia@spiritdemilan.it

www.spiritdemilan.it

www.facebook.com/spiritdemilan

Spirit de Milan è anche un’associazione di promozione sociale; la tessera annuale non obbligatoria (valida fino al 31 dicembre) prevede un contributo di 15 euro e consente di avere riduzioni sulle serate a pagamento, oltre a dare la possibilità di partecipare ad eventi organizzati ad hoc per i soci e a sostenere le attività della web radio di Spirit, lo Spiritophono (www.spiritophono.it).