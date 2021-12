Nuovi “autostoppisti” su Rai Isoradio

Rai Isoradio: Oliviero Toscani, Pupi Avati e Marzia Roncacci tra i nuovi “autostoppisti” di Igor Righetti

Saliranno a bordo anche il presidente della Lav-Lega anti vivisezione Gianluca Felicetti; il direttore responsabile dei settimanali familiari “Tutto”, “Ora”, “Voi” e del femminile “Lei Style” Lorella Claudia Ridenti; il responsabile dei diritti degli animali della Lega nazionale per la difesa del cane Michele Pezone; l’influencer Lorenzo Castelluccio e l’esperto di influencer marketing Cristiano Cesario

Ultimi “autostoppisti” celebri del 2021, prima della pausa per le festività natalizie, per “L’autostoppista” di Igor Righetti, dal martedì al giovedì dalle 17 alle 18, su Rai Isoradio diretta da Angela Mariella. Per questo suo format crossmediale innovativo, il giornalista e conduttore radiotelevisivo si è ispirato al film ‘Il tassinaro’ di suo cugino Alberto Sordi. È il primo programma radiofonico pet friendly con a bordo Byron, il bassotto del conduttore, che interagisce con gli “autostoppisti” su temi legati alla tutela e ai diritti degli animali.

In ogni puntata, Righetti offre un passaggio sulla sua auto a personaggi celebri rimasti in panne, ignari, però, di salire a bordo di un prototipo di vettura mai entrato in produzione in quanto anarchico e sovversivo. Un’auto interattiva con il guidatore e gli occupanti, permalosa ed eccentrica, che esprime il proprio disappunto o compiacimento su ciò che viene detto utilizzando anche la voce del navigatore satellitare e l’autoradio. Navigatore che su quest’auto diventa “navigattore”. Durante il viaggio, agli “autostoppisti” vengono anche fatte ascoltare brevissime frasi estrapolate da canzoni e film famosi, selezionate dal conduttore-conducente Igor Righetti, che devono dedicare a chi vogliono. Grande attenzione viene rivolta al mondo dei social network con lo spazio “Le pet star dei social” dove l’influencer Lorenzo Castelluccio va alla scoperta di cani, gatti, ma anche furetti, topolini, pappagalli, galline, papere, maialini e serpenti che sui loro account social hanno milioni di follower. Ironia graffiante, radio dediche musicali e cinematografiche, esperti del mondo pet, influencer, inventori, imprenditori e personaggi celebri del mondo dello spettacolo e del giornalismo per raccontare l’Italia che cambia. “L’autostoppista”, come gli altri programmi di Rai Isoradio, si ferma per le festività natalizie. Tornerà in onda martedì 11 gennaio con tanti nuovi “autostoppisti” famosi.

Ecco gli autostoppisti di questa settimana.

Martedì 7 dicembre: il fotografo Oliviero Toscani, il presidente della Lav-Lega anti vivisezione Gianluca Felicetti e il direttore responsabile dei settimanali familiari “Tutto”, “Ora”, “Voi” e del femminile “Lei Style” Lorella Claudia Ridenti.

Mercoledì 8 dicembre: il regista e produttore cinematografico Pupi Avati, il responsabile dei diritti degli animali della Lega nazionale per la difesa del cane Michele Pezone e l’influencer Lorenzo Castelluccio.

Giovedì 9 dicembre: la giornalista e conduttrice di “Tg2 Italia” Marzia Roncacci e l’esperto di influencer marketing Cristiano Cesario.

“L’autostoppista” può essere ascoltato sulle frequenze di Rai Isoradio (103.3 e 103.5), sul digitale terrestre, sul satellite, su RaiPlay Radio (www.rayplayradio.it/isoradio), tramite la app di Radio Rai e in podcast sul sito di Rai Isoradio.

