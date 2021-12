Mostra Hi Woman: Un Capodanno diverso e in sicurezza

La mostra HI WOMAN! La notizia del futuro, in corso al Museo di Palazzo Pretorio di Prato, resterà aperta anche il 1° gennaio 2022 per dare la possibilità al pubblico di passare un Capodanno diverso e in totale sicurezza. Alle 17 è in programma una visita guidata, con prenotazione consigliata.

A cura di Francesco Bonami e promossa dal Comune di Prato – Museo di Palazzo Pretorio, la mostra espone le opere di 22 artiste internazionali che, attraverso la pittura, la scultura, il video ed il suono, ci annunciano messaggi diversi, misteri lontani e realtà vicine, ognuna con un lavoro potente e significativo capace di sostenere il confronto con i maestri dell’antichità della collezione di Palazzo Pretorio, trovando a volte una sintonia, a volte creando cortocircuiti potenti e carichi di stimoli per il pubblico.

Le opere d’arte in mostra dimostrano tuttavia che libertà e creazione possono convivere assieme alla libertà di scegliere il modo e le modalità di come esprimersi al mondo. Attraverso il corpo, il gioco, la famiglia, la morte, il canto, la danza, la felicità e purtroppo anche il dolore.

L’opera d’arte porta con sé sempre una notizia, un messaggio .

“Con questa mostra ancora una volta il Museo di Palazzo Pretorio si interroga sul tema del dialogo tra i molti contemporanei possibili, tra passato e presente” spiega Rita Iacopino, direttrice del Museo di Palazzo Pretorio.

“Vogliamo continuare ad offrire ai nostri visitatori un’occasione di riflessione e nuovi spunti di lettura del nostro Patrimonio“, conclude Simone Mangani, Assessore alle politiche culturali del Comune di Prato.

http://www.palazzopretorio.prato.it

